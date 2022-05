Tula Rodríguez no dudó en responder a Paola Bisso, exesposa del empresario Javier Carmona, quien falleció el 30 de setiembre de 2020 tras permanecer dos años en estado vegetativo.

Durante su programa “En boca de todos”, la conductora se mostró apenada por todo el escándalo y aseguró que ella no está intentando quedarse con parte de la herencia que dejó el exgerente de televisión.

“Lamentablemente para mí no es un inicio normal. Lamentablemente hoy (martes 3 de mayo) soy portada en los diarios por algo que no busqué y me deja mal parada. Y como el tema fue público, así también lo tengo que aclarar porque considero que mi familia se lo merece y sobre todo Valentina (su hija)”, comentó.

“En el programa de Magaly Medina alguien (Paola Bisso) dio una versión totalmente alejada de la realidad. Yo no tengo posesiones. No estoy pidiendo quedarme con propiedades”, añadió.

Asimismo, Tula Rodríguez dijo que ella ha trabajado toda su vida y no necesita del dinero de Javier Carmona.

“Yo trabajo desde los 15 años y entré a un matrimonio con patrimonio. Valentina y yo vivimos en una propiedad que hasta ahora yo pago al banco. Ustedes saben que yo trabajo, a mí nadie me regala la plata, a mí nadie me cambió el estatus social porque nunca me ha interesado . Yo soy una mujer autentica y real”, se defendió.

Tula Rodríguez “No puedo obligar a mi hija a que renuncie a su herencia”

Tula Rodríguez aclaró que su hija tiene herencia que le dejó su padre Javier Carmona y nadie puede quitarle, ya que sería ilegal.

“Yo no estoy pidiendo quedarme con ningún 50%, a veces hablan sin saber temas legales, yo no estoy en litigio peleándome por alguna propiedad, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija que renuncie, así yo lo quiera, eso lo determina el juez”, dijo.

Tula Rodríguez asegura que ella no recibió herencia de Javier Carmona. Foto: captura/América Tv

Tula: “Mi hija no está pasando por un buen momento”

Tula Rodríguez se mostró evidentemente afectada tras las acusaciones de la exesposa de Javier Carmona sobre la herencia que dejó el empresario fallecido. La conductora se sinceró y reveló que este escándalo afectó a su hija.

“Estas cosas derrumban a mi hija y yo voy a hablar contigo, Magaly, no tienes idea del dolor que le causa esta situación a mi hija. Tengo años trabajando en su estabilidad y que ella pueda aceptar que ya no está su papá, soy lo único que tiene (...) Magaly, por favor, para. No tienes idea lo que esto ha ocasionado ayer en mi hija, hoy tiene todas sus emociones alteradas. Esto la retrocede, no está pasando un buen momento, pero le dije que iba a hablar”, señaló.