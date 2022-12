¿Quién es Ivana Knoll, la Miss Croacia que ha causado revuelo en Qatar 2022?

El Mundial Qatar 2022 nos sigue regalando sorpresas, y no solo en lo futbolístico, sino también con lo que sucede en las tribunas de Doha en cada partido de la Copa del Mundo. Así sucedió durante un cotejo de Croacia, cuando una fémina apareció en el estadio de Khalifa con una prenda que no se ajustaría al código de vestimenta del país anfitrión lo prohíbe.

Cabe mencionar que en la antesala del torneo organizado por la FIFA se polemizó con respecto a las estrictas leyes conservadoras y códigos de vestimenta que posee el país de Medio Oriente y el posible choque cultural que iba a ocasionar con los hinchas y turistas de distintas naciones que se harían presentes por la fiesta del fútbol.

¿Quién es Ivana Knoll, la croata que desafió los códigos de vestimenta en Qatar?

Ivana Knoll es una mujer de nacionalidad croata que se dedica al modelaje. Asimismo, la también influencer ganó el certamen Miss Croacia hace unos años. No obstante, su popularidad internacional creció cuando viajó a Qatar para alentar a su selección con un traje que causó la sorpresa de diversos cataríes que estaban en las gradas.

Sin embargo, la ex Miss Croacia se defendió y reveló que consultó si podía usar esos atuendos.

“Los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera (…). Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar alguien que usa un bikini. Y, si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme”, contó al portal TMZ Sports.

Aficionados qataríes habrían fotografiado a Miss Croacia “para denunciarla” y no “porque les guste”

La imagen en la cual aparece una hincha croata con una prenda que no se ajustaría al código de vestimenta local, y en la que es fotografiada por qataríes, ha sido viral en redes sociales. En un principio, diversos cibernautas entendieron que a los lugareños les atrajo el físico de la modelo; sin embargo, esta versión fue refutada.

El empresario qatarí Mohammed Hassan Al-Jefairi explicó el comportamiento de sus compatriotas y sostuvo que lo hacían para “probablemente denunciarla”.

“Solo para vuestra información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de manera inadecuada para nuestra cultura. Lo pueden confirmar con cualquier qatarí. Probablemente sea para denunciarlo”, precisó en sus redes sociales.