Taylor Swift: venta de boletos para el “Eras tour” fue cancelada por demanda extrema

Ticketmaster está cancelando la venta pública general para la gira “Eras tour” de Taylor Swift debido a las demandas extraordinariamente altas en los sistemas de emisión de boletos. La cancelación repentina se produce después de que los fanáticos de la cantante estadounidense causaran un colapso cercano del sitio web de la compañía.

Ticketmaster se pronuncia sobre cancelación de boletos para la gira de Taylor Swift

A través de las redes sociales, Ticketmaster informó: “Debido a las demandas extraordinariamente altas de los sistemas de emisión de boletos y al inventario de boletos restante insuficiente para satisfacer esa demanda, la venta pública de mañana para ‘Eras tour’ de Taylor Swift ha sido cancelada”.

Ticketmaster explicó que un “número récord de fanáticos” quería comprar boletos para el “Eras tour” de Taylor Swift, que comienza el próximo año. Eso provocó una desaceleración masiva en su plataforma y por consiguiente la indignación entre sus millones de fanáticos, que no podían comprar sus entradas.

La empresa explicó que su sistema de “fanáticos verificados”, un mecanismo destinado a eliminar los bots que dan códigos de preventa a las personas, no pudo satisfacer la intensa demanda.

Los boletos de preventa para el concierto salieron a la venta a principios de esta semana. Foto: Twitter

El registro más grande en la historia

Fueron un aproximado de 3.5 millones de personas las que se inscribieron en el programa para comprar boletos de Taylor Swift, su “registro más grande en la historia”.

“Eras tour” de Swift, anunciado poco después del lanzamiento de su álbum “Midnights”, está programado para comenzar el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona, con 50 fechas planificadas hasta agosto de 2023.

Los boletos para la gira “Eras” tienen un precio de US$ 49 a US$ 450, con paquetes VIP desde US$ 199 hasta US$ 899.