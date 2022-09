Taylor Swift recibe el premio a compositora de la década y revela fragmento de “Midnights”

Taylor Swift sigue triunfando en la música. Por la noche del martes 20 de septiembre, la estrella de pop fue reconocida como la compositora-artista de la década en la ceremonia de Nashville Songwriter Awards por su trayectoria desde el 2010 hasta el 2019 .

La cantante y compositora recibe el premio luego de dos décadas de su primer tema y tras 16 años del lanzamiento de su primer álbum.

Taylor Swift agradeció a sus fans el apoyo durante toda su carrera

A lo largo de su carrera artística, Taylor se ha ganado el corazón de sus miles de seguidores, quienes corean sus temas más reconocidos, dentro de los cuales destacan: “Fearless”, “Mine”, “Style”, “Reputation”, “Cruel summer”, “Lover”, “Call it what you want” y “Dress”.

Swift subió al escenario en medio de los aplausos del público y comentó un pequeño discurso a la audiencia, en el que detalló cómo se inspiró en la mayoría de sus canciones y cuál es el método de clasificación.

Taylor Swift presenta parte de su nuevo albúm “Midnights”

La también actriz y modelo estadounidense sorprendió a los asistentes al cantar en versión acústica parte de su nuevo sencillo “All too well”.

“¿Por qué hice estas categorías, te preguntarás? Porque me encanta hacer esto, tenemos la suerte de llamarlo trabajo. Escribir canciones es el trabajo de mi vida, mi pasatiempo y mi emoción sin fin. Me conmueve más allá de las palabras, que ustedes, mis compañeros, decidieran honrarme de esta manera por el trabajo que todavía estaría haciendo si nunca hubiera sido reconocido por ello”, expresó Taylor en su discurso.