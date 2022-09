Coldplay: ¿cuál fue el emotivo hit que Chris Martin compuso junto con Gwyneth Paltrow, su exesposa?

Coldplay ofrecerá dos conciertos en Perú este martes 13 y miércoles 14 de septiembre, como parte de su gira mundial “Music of the spheres”, en el estadio Nacional. Por ello, muchos fanáticos se encuentran a la expectativa de lo que será el evento.

Uno de los éxitos en la carrera de la agrupación que lidera Chris Martin contó con el aporte creativo de su entonces esposa, la destacada actriz Gwyneth Paltrow. Esta información se conocería después del divorcio de ambos personajes y fue considerada por la fanaticada como el legado que dejaron a todos sus seguidores.

La expareja, que tiene dos hijos en común, anunció su separación en el 2014, tras más de 10 años de matrimonio. Un año después, Chris Martin estrenaría el tema “Everglow” en el programa de Zane Lowe vía Apple Music, antes de convertirlo en uno de los sencillos promocionales de su séptimo álbum de estudio: “A head full of dreams”.

Durante la entrevista, el vocalista de Coldplay revelaría: “A ella se le ocurrió la idea, entonces le dije: ‘¿Hay manera de que tú cantes esta línea?’” . El artista estaba haciendo alusión a las líneas “So how come things move on? How come cars don’t slow?”. S e puede escuchar allí la voz de la actriz que participó en películas de Marvel, además de hacer de segunda voz en algunas estrofas de la canción.

En esa misma conversación, el músico británico explicaría el significado de la canción: “Trata sobre, ya sea un ser querido o una situación o un amigo o una relación que terminó, o que alguien falleció, estaba pensando en, después de que hayas pasado por la tristeza de algo, tú también consigue este brillo perpetuo.

El tema cuenta con millones de vistas en YouTube, tanto la versión comercial como la acústica; y, aunque nunca lo aclararon, se tejieron una gran cantidad de rumores en la prensa y fanáticos. Señalaron que la pareja elaboró este tema, en el que plasmarían sentimientos encontrados al darse cuenta de que su relación no daba para más.