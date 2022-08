¿Quién es Karely Ruiz y cuánto gana en OnlyFans al ser una de las más famosas en México?

Karely Ruiz es considerada la ‘Reina del OnlyFans’ en México. La joven de nacionalidad mexicana dejó sus estudios para llevar una vida de lujos, gracias a sus ingresos en la plataforma para adultos. Ahora, es toda una celebridad de las redes sociales. En poco tiempo, ha logrado conseguir una legión de fans en Instagram y en TikTok, la cual supera los 7 millones de seguidores.

En esta nota, te contamos cuál es la historia de Karely Ruiz antes de hacerse famosa en OnlyFans, quién es y cuánto gana por su contenido de fotos y videos en la conocida red social.

Karely Ruiz, antes y después. Foto: captura Instagram/Karely Ruiz

Karely Ruiz: edad, estudios, Instagram

Karely Ruiz nació en Monterrey, México, el 28 de octubre del 2000. Tiene 21 años de edad. Estudió Enfermería, pero no culminó la carrera profesional . Sin embargo, se dedica a promocionar su imagen a través de Instagram, en la que tiene más de 6,8 millones seguidores. Además, ha sido invitada a programas de televisión.

Karely Ruiz tiene 21 años de edad. Foto: Karely Ruiz/Instagram

¿Por qué Karely Ruiz no terminó sus estudios?

En una entrevista, la modelo contó el motivo por el cual no pudo terminar sus estudios. “Estaba estudiando Enfermería tres semestres, luego entré a la televisión y me ganó el dinero, y ¿a quién no? La carrera de Enfermería, pues sí, es más tardado… Pues sí, quiero entrar a estudiar Nutrición. Está muy pesada esa carrera (Enfermería)”, dijo para el canal de YouTube La saga.

Karely Ruiz, cuando estudiaba Enfermería y no era famosa en OnlyFans. Foto: captura Instagram/Karely Ruiz

¿Cómo se hizo famosa Karely Ruiz en México?

Antes de tener su primer millón de seguidores en Instagram, Karely Ruiz fue víctima de la filtración de fotos íntimas por parte de su expareja. Tiempo después, apareció en la televisión mexicana. La primera vez que participó en un programa fue en el reality “Mitad y mitad” , hace tres años, en el que competía por encontrar a un galán.

Luego, a los 19 años, un amigo suyo le recomendó que se cree una cuenta de OnlyFans para que obtenga ingresos. Según contó ella, lo hizo sin pensarlo mucho, pero, al cabo de unos días, se sorprendió al darse cuenta de que ya tenía varios suscriptores.

“Lo empecé a hacer, no subí nada y de repente me llegaba dinero a la tarjeta y yo: ‘¿De dónde me llegará tanto dinero?’. De repente, me levanté y tenía 20.000 pesos. No subí nada, se suscribían pensando que había fotos, pero no había”, expresó.

Desde ese entonces, decidió someterse a algunas cirugías para cambiar su apariencia. “Me operé, luego volví a entrar a la televisión y nadie me dijo nada. En redes sociales es contenido para adultos. (...) Me hice una ‘lipo’ y me puse busto, es que ya tenía mucho y me puse más”, sostuvo.

Karely Ruiz es invitada a programas de TV. Foto: Karely Ruiz/Instagram

¿Cuánto gana Karely Ruiz por sus fotos y videos en OnlyFans?

Karely Ruiz reveló la cantidad que gana en OnlyFans en el mismo canal de YouTube La saga. La modelo mexicana aseguró que cobra US$ 16 por la suscripción. Tiene 4.000 personas adheridas a su cuenta, por lo que cobraría US$ 64.000 mensuales. Aunque otros portales aseguran que sus ingresos ascienden a US$ 82.000 por mes.

Karely Ruiz lleva una vida de lujos. Foto: Karely Ruiz/Instagram

Cabe destacar que en TikTok, las ganancias de la mexicana también pueden aumentar debido a que tiene 3,4 millones de seguidores y sus videos suman más de 30 millones de ‘me gusta’.

Karely Ruiz lleva una vida de lujos. Foto: Karely Ruiz/Instagram

¿Qué hace Karely Ruiz con el dinero que gana en OnlyFans?

Karely Ruiz mencionó que el 80% del dinero que obtiene de su contenido en OnlyFans y en otras redes sociales, se lo entrega a sus padres y el resto lo usa en sus gastos personales.

Aunque en mayo de 2022, la modelo hizo noticia al ofrecer dinero a un joven mexicano para pagarle su quimioterapia. A inicios de julio, también sorprendió al donar 5.000 litros de agua potable a una localidad precaria en Nuevo León.