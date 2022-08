Olivia Newton John: ¿por qué su tema “Physical” tuvo tanto éxito?

La actriz y cantante britanicoaustraliana Olivia Newton-John falleció el último lunes 8 de agosto tras ser detectada de cáncer en 1992. No obstante, la gran cantidad de producciones que realizó a nivel actoral y musical lograron conquistar a multitudes alrededor del mundo, y uno de sus temas más icónicos fue “Physical”. A continuación, te compartiremos algunos detalles sobre este hit que hasta el día de hoy suena en las radios.

Contrario a lo que muchos piensan, la artista ya tenía una carrera musical antes del estreno de “Grease” en 1978, ya que había alcanzado cierta notoriedad luego del lanzamiento de su primer disco, “If not for you”, en 1971. Así, tras el éxito de la cinta en la que compartió roles con John Travolta, llegó a lanzar al mercado 28 discos y 71 singles propios.

El éxito detrás de “Physical”

Tras el rotundo éxito de los temas “You are the one that I want’, “Summer nights” y “Hopelessly devoted to you”, en “Grease”, la artista continuó en paralelo con su carrera como solista, y en 1981 interpretó una canción que marcó un antes y un después en su carrera: “Physical”. Escrita por Steve Kipner y Terry Shaddick, según diversos rumores para Tina Turner y Rod Stewart, logró posicionar a Olivia Newton-John como una de las cantantes más sobresalientes de su época.

“En 1981, Kipner y Shaddick escribieron esta canción tan pegadiza para Tina Turner. Tina pensó que la letra era muy sexual para ella y sugirió a Roger Davies, su manager y amigo mío, que me la ofrecieran. Escuché la maqueta y dije: ‘Es muy buena’. Acepté hacerla y me metí en un estudio de Los Ángeles con mi productor John Farrar. Me encantó lo que hicimos, pero luego tuve un ataque de pánico. Era una canción cruda y atrevida. ¿Tal vez era demasiado picante? ”, narró Newton-John años después en sus memorias.

La canción no solo se mantuvo por 10 semanas consecutivas como número uno en la lista de Billboard, también fue nombrada por la misma empresa como el tema “más sexy de todos los tiempos”.

El tema logró vender millones de copias y fue considerado como un símbolo de libertad y empoderamiento femenino por sus letras. Asimismo, ”Physical” fue banda sonora de diversas piezas cinematográficas. A partir de esta canción, la popular ‘Sandy’ se convirtió en un ícono de sensualidad a nivel mundial.

En el año 2016, Olivia Newton-John reeditó la canción y el álbum que lleva el mismo nombre, con lo que marcó su regreso al ambiente artístico tras una prolongada pausa a raíz de sus tratamientos contra el cáncer de mama.

“Physical” inspiró a Dua Lipa y Miley Cirus

A pesar de los años, este éxito musical no perdió vigencia, pero cobró un segundo aire cuando, en el 2020, las cantantes Dua Lipa y Miley Cirus lo tomaron como inspiración para interpretar dos de sus éxitos.

En el caso de la exactriz de Hannah Montana, ella utilizó el beat dance repetitivo de toques ochenteros para su tema “Prisioner”, en el que apareció la cantante Dua Lipa, quien ese mismo año lanzaría su tema “Physical”, también basado en el hit ochentero.

Dua Lipa y Miley Cirus han logrado posicionar más de un hit en su carrera. Foto: composición LR / Himnode / Billboard

¿Quién es John Easterling, esposo de Olivia Newton?

John Easterling nació el 10 de abril de 1952 en Charlotte, Carolina del Norte. Desde su juventud tuvo fascinación por los paisajes a Sudamérica, lo que lo llevó a estudiar la carrera de Ciencias Ambientales en la Universidad de Carolina del Norte, y dedicó gran parte de su vida a viajar, conocer y descubrir las maravillas de este continente.

En esa misma línea, fue el mismo Easterling quien hizo público el deceso de la artista. “Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Pedimos a todos que por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, informó el esposo de la cantante.

Olivia Newton y su esposo han visitado el Perú en varias ocasiones. Foto: diseño Fabrizio Oviedo LR/

Olivia Newton-John y su fundación contra el cáncer

Desde que le diagnosticaron la enfermedad, Olivia Newton-John se dedicó a compartir su experiencia como testimonio de aliento para otras mujeres. Además, creó el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal contra el cáncer.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años, compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”, se lee en el comunicado publicado en las cuentas oficiales de la actriz.