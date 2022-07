Maluma preocupa a fans al revelar que sufrió accidente en el pie que lo dejó sin poder caminar

Maluma aprovechó su gira por España para visitar Ibiza sin imaginar que protagonizaría un accidente y su pie resultaría el más afectado. El intérprete de “Hawái”, quien anunció su colaboración con Adam Levine, alarmó a sus fans al revelar que tuvo que recurrir a ayuda médica para que le cierren la herida en dos de sus dedos.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el colombiano compartió una serie de fotografías en las que se puede ver su paseo a bordo de un bote; sin embargo, la imagen que llamó la atención de los cibernautas fue la de su dedo ensangrentado. ¿Qué pasó?

Cantante sufre accidente en el pie

El artista urbano no solo publicó la fotografía de su pie, el cual descansa, al parecer, en un banco de madera, sino también detalló lo ocurrido.

Maluma sufre accidente en el pie. Foto: captura Instagram

“Me resbalé en el bote y me he golpeado con un tubo en la mitad del dedo gordo. Se me abrió la piel”, escribió.

Maluma recibe ayuda de médico tras accidente. Foto: captura Instagram

Tras el accidente, el cantante explicó que un médico lo auxilio con su herida. “Yo aquí, tranqui, dando un autógrafo, mientras me cierran la herida del pie”, señaló.

Maluma tiene dificultad para caminar tras el accidente en su pie izquierdo. Foto: Maluma/Instagram

Maluma recibe inesperado anillo de matrimonio de fanática

Una fan que lucía la bandera colombiana alrededor de su cintura se acercó a Maluma temblando de emoción y a punto de llorar; pero no con la intención de pedirle un autógrafo, pues en sus manos llevaba una una pequeña caja que contenía un anillo de matrimonio. Ante la propuesta, el colombiano atinó a reírse. En sus redes sociales compartió el video con el siguiente tituló: “Hasta que me casaron”.

Además, en sus historias envió un emotivo mensaje para la joven. “Un saludo muy especial a esa señorita tan hermosa, por ponerse la bandera de Colombia, llevarme el anillo. Eso es muy bonito”, exclamó.