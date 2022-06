Jennifer Lopez habla de lo difícil que fue divorciarse de Marc Anthony

A más de 10 años del divorcio entre Jennifer Lopez y Marc Anthony, la separación de los cantantes sigue dando de qué hablar. ‘JLo’ ha confesado que no le fue nada fácil tomar la decisión y enfrentar los meses posteriores a su ruptura, pero admite que un programa de televisión la ayudó a salir de dicha situación.

El documental de Jennifer Lopez, "Halftime", recorre la carrera de la cantante. Foto: Netflix.

Revelaciones en su documental “Halftime”

En la producción que aborda su carrera, Jennifer Lopez confiesa que el proceso de ruptura con Marc Anthony la dejó anímicamente deshecha e insegura de sí misma y de lo que podría lograr tanto a nivel personal como profesionalmente.

“Como artista y como persona me perdí un poco. A los 42 años, los papeles en el cine no llamaban a mi puerta y sentía que ya no sabía cuál era mi valor”, se escucha a la cantante confesar sobre este duro proceso en su vida.

El programa que ayudó a Jennifer Lopez a salir adelante

La cantante comentó que cuando le ofrecieron pertenecer al jurado de “American Idol”, las cosas cambiaron para bien de manera drástica.

“American Idol fue mi primer trabajo después de mi divorcio con Marc y fue algo muy bueno en ese momento. Definitivamente, el programa me salvó porque regresé a lo que era yo”, dijo la actriz.

Esta no es la primera ocasión en la que la llamada estrella del pop y Hollywood revela lo difícil que fue divorciarse del salsero con quien tuvo dos hijos, pues en su libro “True Love” contó que lloró frente a sus padres cuando decidió terminar con su matrimonio.