Miss Perú 2022: conoce las 5 respuestas más insólitas en concursos de belleza

Les ganaron los nervios. Las participantes de los certámenes de belleza no tienen que preocuparse solo por su belleza y carisma durante la pasarela y las entrevistas personales, sino que deben tener mucha calma e inteligencia al momento de responder las tan temidas preguntas que les hace el jurado.

Más de una reina de belleza ha cedido a la presión y la ansiedad de tener todas las miradas sobre ellas, provocando que den respuestas insólitas y hasta graciosas que terminan viralizándose. Conoce aquí cuáles fueron las intervenciones más llamativas en los concursos de belleza en todo el mundo.

Alessia Rovegno en el Miss Perú 2022

La hija de Bárbara Cayo reflexionó sobre el ciberbullyng y el tipo de actitudes que se ven en las redes sociales y pidió a los usuarios detener las críticas. Pese a esto, se trabó al momento de plantear la idea, usando muletillas en varias ocasiones.

Miss Melilla 2001

Elisabeth Martínez sufrió cuando uno de los jurados le dijo que “describa en unas 25 palabras todo lo que sabes de mi país. Soy embajador de Rusia”.

La joven Miss Melilla 2001 se veía visiblemente nerviosa, mientras tartamudeaba una respuesta para nada convincente.

“ De Rusia... Bueno, pues sé que es un país donde... vive gente maravillosa... Que ha habido en el tema de política algunos cambios... Eh... Y no sé mucho más ”, dijo la modelo.

Miss Italia 2015

El jurado del certamen le preguntó a la aspirante a la corona: “¿ En qué época de la historia te gustaría vivir? ”. Gran sorpresa causó cuando Alice Sabatini le dijo al jurado que la fecha elegida era 1942, años críticos dónde la Segunda Guerra Mundial azotó Europa.

“Era la época que vivió mi bisabuela y me hubiera gustado vivirla”, añadió una temblorosa Miss Italia. Además, la situación empeoró cuando dijo que no tendría por qué preocuparse por el conflicto, porque “ella era mujer y no habría tenido que hacer servicio militar” .

El jurado no podía creer que lo había escuchado e incluso bromeó diciendo que “es la única miss que no desea la paz mundial, sino la guerra”.

Miss Panamá 2009

Giosué Cozzarelli pasó a la historia como una de las reinas más famosas de la historia, y no por su gran desempeño escénico, sino por su insólita respuesta sobre Confusio.

“Fue uno de los que inventó la confusión…Fue uno de los chinos, japoneses que fue de los más antiguos ”, dijo la modelo claramente nerviosa.

Miss Venezuela 2009

Patricia Andrade pasó un momento muy complicado cuando le preguntaron si era “ mejor pedir perdón o pedir permiso”. La joven modelo se bloqueó y no supo qué responder, pese al apoyo del público y del presentador del evento.

Miss Chile 2001

Carolina Zúñiga fue el blanco de las críticas durante un concurso de belleza en Chile cuando el jurado le preguntó: “¿Qué hombre y qué mujer elegiría para preservar la especie?” . La modelo no parecía entender la interrogante y respondió que escogería al Papa Juan Pablo II.