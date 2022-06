Jada Pinkett insta a Will Smith y a Chris Rock a reconciliarse tras incidente en los Oscar

Jada Pinkett habló por primera sobre el polémico incidente que protagonizaron su esposo, Wil Smith, y Chris Rock en la ceremonia 94 de los premios Oscar en marzo del 2022, cuando su pareja abofeteó a Rock por haber hecho un chiste sobre la cabeza rapada de ella al desconocer que padecía de alopecia.

Este miércoles 1 de junio, por medio de un episodio de su programa “Red table talk” en Facebook Watch, la actriz abordó públicamente el suceso y evidenció un semblante firme y serio. Este capítulo de su espacio se centró específicamente en la enfermedad que padece: la alopecia.

¿Qué dijo Jada Pinkett?

Así como expresó su pesar ante el incidente, también se refirió a todo lo que desencadenó esta situación, por lo que hizo un llamado a su esposo, Will Smith, y a Chris Rock.

“Sobre la noche de los Oscar, mi mayor esperanza es que estos dos hombres inteligentes tengan la oportunidad de sanar, hablar sobre lo ocurrido y reconciliarse”, empezó diciendo.

“Tal y como está el mundo, los necesitamos a ambos. En realidad, nos necesitamos los unos a los otros más que nunca”, continuó la actriz de “Girls trip”. “Hasta entonces, Will y yo continuamos haciendo lo que hemos hecho en los últimos 28 años, y eso implica seguir desarrollando esta cosa llamada vida en común. Gracias por escuchar”, finalizó.

Jada Pinkett fue agredida verbalmente por Chris Rock durante los últimos Premios Óscar. Foto: Variety/EFE

Will Smith salió a pedir disculpas

Cerca de 24 horas después de haber protagonizado un bochornoso episodio al golpear a Chris Rock mientras los Oscar 2022 venían siendo televisados, Will Smith reapareció en sus redes sociales para pedir las disculpas del caso a su colega.

“Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, escribió el actor de 53 años.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, se leía en el extenso comunicado que dejó en Facebook.