Johnny Depp y Amber Heard llamaron la atención de los medios tras la demanda por US$ 50 millones que él interpuso contra la actriz por insinuar que abusó de ella en un artículo de opinión de The Washington Post de 2018. Sin embargo, ella no lo mencionó, pero Depp afirma que las acusaciones afectaron su trabajo.

Tras cuatro años de casados, su relación terminó en los peores términos. Luego de pedirle el divorcio, Heard lo denunció por abuso físico y verbal y solicitó una orden de restricción en su contra.

El actor siempre lo negó y también la acusó de abuso doméstico, por lo que interpuso una demanda por 50 millones de dólares a ella y al diario The Sun por difamación. No obstante, Heard realizó una contrademanda por 100 millones de dólares.

¿Quiénes apoyan a Johnny Depp?

La actriz Eva Green está segura de que Johnny Depp recuperará su reputación después del juicio en contra de Amber Heard. “No tengo dudas de que Johnny emergerá con su buen nombre y su maravilloso corazón revelado al mundo y quee la vida será mejor que nunca para él y su familia”, compartió Green a través de su cuenta de Instagram.

Johnny Depp es el emblemático Jack Sparrow y estaba protagonizando la sexta entrega de “Piratas del Caribe” con Green. Pero, debido a las controversias, se retiró del rodaje.

Chris Rock, el que fue abofeteado por Will Smith en la pasada edición de los premios Oscar, bromeó en uno de sus espectáculos en Londres sobre la credibilidad de Heard.

El grupo Mission NGO, con sede en Italia y dirigido por la ex Miss Italia Valeria Altobelli, también respaldó al actor.

“En profundo respeto a las víctimas de abusos domésticos que tenemos que afirmar para la honestidad intelectual son, en general, MUJERES, sentimos que expresamos, como mujeres, como madres, como librepensadoras, nuestra compasión por Johnny Depp en esta mala página de su historia personal”, expresó.

¿Quiénes apoyan a Amber Heard?

La comediante Griffin fue una de las primeras celebridades en apoyar a Heard. Comentó, en el anuncio de la actriz, que se tomaría un descanso de las redes sociales mientras el juicio estaba en marcha. Escribió: “Oh, hermosa. Estoy pensando en ti y te mando mucho amor”.

El locutor radial Howard Stern también se pronunció en contra de Depp. En su programa “SiriusXM”, a fines de abril, expresó sobre las posibles intenciones del actor: “Pensó: ‘Pondré esto en la televisión porque soy tan persuasivo y tan inteligente y soy un tipo tan maravilloso... Encantaré a todo Estados Unidos durante el juicio’”.

“No, no lo harás. Esto no saldrá bien. No te está yendo bien a ti, no le está yendo bien a ella. No le está yendo bien a nadie. Suenan como dos niños peleándose. Simplemente todo se ve muy mal”, afirmó Howard.

Asimismo, Ellen Barkin brindó su apoyo a Amber. Mediante un testimonio para el juicio grabado en 2019, la actriz afirmó que el actor, en un arranque de celos, una vez arrojó una botella de vino a través de una habitación de hotel cuando estaban saliendo a principios de la década de los 90.