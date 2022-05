Fan de Yailin, la más viral, denuncia haber sido retirada del concierto: “Me sacaron por mi peluca”

La cantante urbana Yailin, la más viral, ha logrado ganar mayor reconocimiento desde que se oficializó su relación con Anuel AA, expareja de Karol G. Poco a poco, sus temas comenzaron a sonar más fuerte y por ello empezó a presentarse en diferentes locales; sin embargo, en uno de sus últimos shows se llevó una mala pasada.

Resulta que una fan asistió a la discoteca Marbella Lounge para ver la presentación de la dominicana; no obstante, los agentes de seguridad no la dejaron ingresar solo por portar una peluca turquesa que formaba parte de su look de esa noche.

“A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca, yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar, si había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul . Digo yo, no sé si representando a Karol G. Yo pagando con mi dinero, voy a verla como fan y me sacaron por mi peluca… Es increíble”, comentó la afectada en sus redes sociales.

Asimismo, otra de las molestias por parte del público fue escuchar desafinar por completo a Yailin, la más viral. Varios seguidores publicaron extractos de su presentación donde se escucha a la intérprete de “Chivirika” con dificultades para llegar a algunas notas musicales.

Yailin, la más viral: Anuel se tatúa el nombre de la cantante en su cuello

El 10 de abril del 2022, Anuel AA remeció la farándula internacional al publicar un video en su cuenta de Instagram donde se aprecia un nuevo tatuaje en el lado derecho de su cuello. Sin embargo, no es un tatuaje cualquiera, ya que decidió plasmar el nombre de Yailin, su actual novia.

Este hecho sorprendió a sus fans, puesto que fue solo dos meses después de que el boricua decidiera eliminar el enorme tatuaje que tenía en la espalda de él besándose con Karol G, con quien finalizó su relación en abril del 2021.

Yalin, la más viral y Anuel AA lanzan su primer tema juntos

Sellaron su amor en una canción. El 31 de marzo los artistas urbanos Anuel AA y Yailin, la más viral, sorprendieron al presentar oficialmente “Si tu me buscas”, su primera colaboración juntos como pareja.

Sin embargo, el hit recibió varias críticas en la publicación de Instagram del intérprete de “Adicto”. “Las Leyendas nunca mueren, pero Anuel se enterró solo”; “Solo me arrepiento de una cosa en la vida… y es de haber escuchado esta canción”; “La mejor parte de la canción es cuando termina”; “Es un error combinar la profesión con amor”. La realidad es que en la actualidad el tema supera los 35 millones de reproducciones en YouTube.