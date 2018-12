Revive las 10 mejores presentaciones de 'La Voz' a nivel mundial | VIDEO

está en la lista de las 10 mejores presentaciones del reality a nivel mundial pese a que no se llevó el ansiado trofeo. Hace meses culminó la tercera temporada de La Voz Perú y el concursante Jefferson Tadeo

Estados Unidos, Polonia, Saudi Arabia, Holanda, Brasil, Australia, Chile, Reino Unido, Perú y Tailandia, y sin duda la de Jefferson Tadeo dio que hablar con su interpretación en español de "Pegasus Fantasy", tema del dibujo animado Caballeros de Zodiaco. "The Voice Global" fue la encargada de publicar el 18 de diciembre a través de YouTube un resumen de las mejores presentaciones en diferentes países como:

Sobre el reality

The Voice es una franquicia internacional de una competencia de canto. El concurso comenzó en Países Bajos como The Voice of Holland en 2010, seguida de una versión estadounidense que debutó bajo el título de The Voice en abril de 2011. Muchos otros países se han adaptado al formato y comenzaron a emitir en sus cadenas nacionales sus propias versiones en 2011 y 2012. Se ha convertido en un rival televisivo para American Idol (Simon Fuller) y The X Factor (Simon Cowell).