Las relaciones en “Combate” fueron muy polémicas y atractivas para los televidentes que seguían mas emisiones. Rosángela Espinoza y Zumba protagonizaron uno de los vínculos más comentados, pero, poco después, la modelo negó que este romance fuese cierto, asegurando que la producción siempre estuvo detrás.

El rating que generaba “Combate” era uno de los más altos de la televisión peruana. Las competencias, los chismes, los vínculos amorosos, las peleas y más atraían a los jóvenes televidentes que esperaban divertir sus noches con un show como este. Ahora, los integrantes del recordado reality salen al frente a contar su versión sobre todo lo sucedido.

PUEDES VER: Fabio Agostini coquetea con Rosángela Espinoza tras rumores de ruptura con su novia brasileña

¿Qué reveló Zumba sobre Rosángela Espinoza?

Mario Irivarren y Fabianne Hayashida conducen el programa virtual “Com FM”, en el que invitan a sus excompañeros de “Combate” para dar a conocer detalles de su estadía en el reality de competencia. Este martes 13 de diciembre, se publicó la entrevista que le realizaron a Zumba, en la que este se refiere al romance vivido con Rosángela Espinoza.

“Ella, cuando llegó, nadie la había visto y dijo que yo le gustaba y me sorprendió. Le gustaba mi carisma, mi emprendimiento. Me dijo: ‘Mi mamá te sigue, te quiere’”, fue lo primero que manifestó el empresario.

“Hubo besos, es más, hasta hace poco, pasando el programa, me invitó a su casa en su cumpleaños y no pude ir. Y cuando la veo siempre nos acordamos, pero fue una relación bonita”, indicó y aseguró que en su momento se enamoró de ella.

“Ella salió en varios programas a decir que lo mío fue armado. A mí no me gusta jurar, pero nunca armé esto, yo nunca armé eso. Lo de la cena que me fui sin pagar, eso sí fue armado por producción. Fui con un traje de payaso, yo no tenía para pagar y me dio una cachetada. Me gustaba porque era una chica guapa. Yo sí me enamoré y jugaron con mis sentimientos”, finalizó.

‘Pantera’ Zegarra le quita la peluca a Zumba y muestra su verdadero peinado

“Esto es bacán” es un espacio televisivo que presentó a varias figuras que pasaron por los realities más sonados de la televisión peruana. Algunos de ellos fue Zumba y ‘Pantera’ Zegarra, quienes protagonizaron un divertido encuentro.

Usuarios recuerdan que Zumba quiso conversar con Messi

En medio de la polémica por el Mundial Qatar 2022, los cibernautas viralizaron un video en el que Zumba busca entrevistar a Lionel Messi a toda costa. En el clip se aprecia cómo el exconcursante de “Combate” ingresa a la cancha y persigue al futbolista.