Pascal: “En Perú hay talento, pero la industria es reducida”

Además de las nominaciones para Perú en la última edición de los Latin Grammy, la revista Rolling Stone organizó una red carpet en Las Vegas, a la que asistió Pascal y compartió con figuras como Fito Páez, uno de los ganadores. “Este año las cosas han ido bien, aunque siempre hay caídas, pero hemos sacado canciones que a la gente les ha gustado y he tenido la oportunidad de trabajar con otros productores también y participar de este evento que veía todo el tiempo por televisión. Compartir con artistas que he admirado siempre ha sido increíble”, nos comentó por teléfono el músico que dejó Berkeley y apostó por iniciar la producción de sus canciones.

A raíz de la aceptación que tuvo la canción ‘Dame tu mano’, dice que podría ser otro peruano que emigre para buscar un espacio. “México es una plaza supergrande, hay público para todos, la gente es superfan y me han abierto las puertas de un montón de medios, me han dado oportunidades. Poco a poco voy a tratar de internacionalizarme. En Perú hay mucho talento, pero lamentablemente la industria es reducida. La salsa y la cumbia lideran, todo el mundo lo sabe, y mueven masas. Pero yo hago pop y al igual que los que hacen indie y rock tenemos el mercado más reducido. La cumbia y la salsa tienen mucho más espacio en las radios”.

Con 22 años, Pascal es conocido también por sus temas en series como ‘De vuelta al barrio’. En las plataformas ha logrado que una de sus canciones tenga más de 2 millones de reproducciones. Por ahora, sostiene que continuará haciendo pop, aunque reconoce que hay algunos cantantes que “van hacia lo que pida la gente” .