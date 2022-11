¿Susy Díaz debutará en OnlyFans?: esto reveló la exvedette en una entrevista

Durante una conversación con el programa virtual “¿Y ahora qué?”, Susy Díaz reveló detalles de su vida personal y laboral. En esta línea, dio detalles de sus proyectos a futuro y mencionó el tema de la popular plataforma OnlyFans.

Los conductores no dudaron en consultarle si ella abriría una cuenta en la mencionada red, a lo cual respondió: “No, si estuviera joven y tuviera un cuerpo perfecto, sí. Si tuviera un buen cuerpo, sí. Gracias a Dios tengo mi cirujana que me hace mi bótox, mi láser, me estira. Yo no quiero estafar”. VIDEO: YouTube.