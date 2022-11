‘Pompinchú’: ¿cuánto dinero ganaba en su mejor momento en TV el cómico de la frase “Pa’l otro año será”?

‘Pompinchú’, nombre artístico de Alonso Gonzáles, es uno de los cómicos que mayor popularidad obtuvieron tras su breve paso por la televisión peruana. El humorista es también recordado por la célebre frase “Pa’l otro año será”. Si bien Gonzáles sigue presentando, en ocasiones, shows de comicidad privados, ya no aparece en la TV.

Durante este periodo, ‘Pompinchú’ obtuvo la fama que hasta hoy conserva. Esto ha sido posible gracias a los divertidos sketches que protagonizó. Pero ¿cuánto llegó a cobrar en su mejor momento en la televisión? A continuación, te lo contamos.

¿Cuánto dinero ganó ‘Pompinchú’ en su mejor momento en la televisión peruana?

Alberto Gonzáles, más conocido como ‘Pompinchú’, reveló en una entrevista brindada a Carlos Orozco en febrero de este año que su primer sueldo en la televisión fue de S/ 600. Cabe indicar que, en esta época, él trabajaba como extra en la TV.

Luego de un tiempo, comenzó a tomar mayor protagonismo. Fue así que a los seis meses comenzó a recibir S/ 1.200. A los tres meses siguientes, su salario aumentó a S/ 1.600. De esa manera, llegó a ganar hasta S/ 2.200 por su labor de cómico.

“Llegamos hasta S/ 2.200, hasta el último (…). Con esto ya no salía a la calle (a hacer comicidad). La gente me decía ‘sobrado’, pero yo no salía a la calle porque a veces me salía una chambita en provincia y, bueno, como siempre me ha gustado viajar, me iba a estos lugares”, relató el cómico ‘Pompinchú’ en el citado diálogo.

'Pompinchú' llegó a ganar hasta S/ 2.200 durante su tiempo en la televisión. Foto: captura YouTube/Noelia Forever

¿Cuánto tiempo trabajó ‘Pompinchú' en la televisión peruana?

En el citado diálogo, Alberto Gonzáles también refirió que, a diferencia de lo que se cree, él no trabajó muchos años en la televisión, sino que solo laboró durante 24 meses en la pantalla chica. Durante este tiempo, estuvo en el famoso programa “El show de los cómicos ambulantes”.

“Hay gente que piensa que (los cómicos) hemos estado años. No, nosotros solo estuvimos dos años. Además, a nosotros no nos han botado (…). Fue cuestión política de los canales”, aseguró.

¿En qué invirtió ‘Pompinchú’ el dinero que ganó en la televisión?

Tras salir de la televisión peruana, ‘Pompinchú’ decidió invertir el dinero que ganó durante este tiempo en accesorios y algunos otros artículos del hogar, según dio a conocer en diálogo con Orozco.

“Compraba cositas para la casa. Lo necesario, lo que no tenía, como un televisor o un refrigerador, porque yo no soy de buena familia. Siempre fui de familia humilde, tranquila”, relató.