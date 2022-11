¿Cuántos años le lleva Janet Barboza a su novio Miguel Bayona?

Janet Barboza se ha convertido en una de las conductoras de televisión más populares del Perú, y en la actualidad, trabaja en el programa matutino “América hoy”. Como la popular ‘Rulitos’ también es una de las figuras más conocidas de la farándula, su vida sentimental siempre ha sido pública. Ahora se encuentra de novia con el empresario Miguel Bayona, con quien mantiene una relación sentimental de años.

Te contamos a continuación más detalles sobre su romance y cuántos años le lleva la presentadora de TV a su actual pareja.

Janet Barboza y Miguel Bayona

Janet Barboza y Miguel Bayona se conocieron en la inauguración de una famosa discoteca. En aquel entonces, el administrador de empresas se acercó a la recordada ‘Reina de las movidas’ para invitarla al box en el que se encontraba, pero ella prefirió no ir. Sin embargo, él no se quedó de manos cruzadas y le pidió su cuenta de Facebook para que siguieran conversando. Desde ese momento, empezaron a conocerse más y entablaron una amistad.

Janet Barboza tiene fe en su relación con Miguel Bayona. Foto: captura/América TV

No pasó mucho tiempo después para que decidieran iniciar una relación sentimental. A los dos meses ya convivían juntos en el departamento de la conductora y su relación iba viento en popa. No obstante, aunque ella deseaba contraer matrimonio, Bayona no podía, pues aún está casado con su expareja y esta no le iba a dar el divorcio.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Janet y Miguel

La diferencia de edades entre ambos es notoria, pues Janet Barboza tiene 46 años y Miguel Bayona tiene 36. Sin embargo, esto nunca ha sido un problema para ellos, pues desde el 2017 hasta la fecha continúan juntos, aunque en una relación a distancia.

El empresario se fue a Estados Unidos en julio de 2021 para acompañar a su hija a que arranque sus estudios universitarios.