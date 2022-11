Úrsula Boza reconoció que le fue infiel a Christopher Gianotti y que el actor la perdonó

La actriz Úrsula Boza sorprendió al mundo del espectáculo al confesar en una entrevista pública que le fue infiel a Christopher Gianotti cuando recién empezaban su relación.

Los hoy exesposos tuvieron una amena conversación en el podcast “Por algo pasan las cosas”, conducido por ambos artistas. Uno de los temas más controversiales que se trató fue la infidelidad.

En un adelanto de esta charla se aprecia a la exintegrante del elenco de “Al fondo hay sitio” reconociendo que le fue infiel al padre de sus hijos cuando ambos eran más jóvenes y comenzaban su vínculo amoroso, pero que, pese a ello, el actor decidió perdonarla.

“Yo he dicho que yo he sido infiel en nuestra relación cuando iniciábamos, y me perdonaste, continuamos con nuestra vida, nos casamos y tuvimos hijos”, dijo Boza en la plataforma digital.

Frente a esto, Christopher Gianotti explicó que si esa situación le vuelve a ocurrir en la actualidad, estaría seguro de ponerle fin al romance.

“Si hubiera tenido el conocimiento y el control de las emociones que tengo hoy en día, este podcast no existiría, los bebés tampoco y mi vida contigo tampoco”, manifestó.

Cabe mencionar que, en el inicio del video, compartido por el actor en TikTok, Gianotti reveló que también le fue infiel a Úrsula, pero no dio detalles de si eso ocurrió cuando ya estaba casado con Boza o no.