Carlos Alcántara finaliza grabaciones de “Asu mare 4” y agradece al elenco: “Todos en mi corazón”

El estreno de “Asu mare 4” mantiene en suspenso a sus seguidores; por ello, Carlos Alcántara anunció que por fin culminaron las grabaciones junto con todo el equipo que hizo posible este proyecto. Asimismo, agradeció a cada uno por la motivación y el empeño que pusieron para el rodaje.

“Asu mare” es una de las películas más emblemáticas del Perú debido a la gran acogida que tuvieron las experiencias de Carlos Álcántara entre el público. La cinta recaudó más de lo invertido y al popular ‘Cachín’ no se le ocurrió mejor idea que lanzar más secuelas basadas en su vida juvenil.

¿Qué dijo Carlos Alcántara?

A través de su cuenta en Instagram, el comediante publicó una fotografía con todo el elenco de “Asu mare 4” reunido y adjuntó una larga descripción como agradecimiento a sus compañeros.

“Hoy a las 5.00 a. m. se terminó el rodaje de “Asu mare 4”. Solo tengo palabras de agradecimiento para este equipo maravilloso que me acompañó en esta historia, elenco y crew de primera”, se puede leer en el post.

Carlos Alcántara agradece a sus compañeros de "Asu mare 4". Foto: @cachinalcantara/Instagram

‘Tarrón’ no estará en “Asu mare 4”

Durante la programación de “Hablando huevadas”, Ricardo Mendoza contó que no estará presente en la saga de su tío Carlos Alcántara. Esta noticia desmotivó a sus seguidores, que esperaban verlo en escena en este próximo lanzamiento.

“Va a haber una más. Yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película); es más, iba a ser protagonista, pero recientes hechos han hecho que ellos quieran prescindir de mí, y, lógicamente, yo de ellos”, dijo al iniciar.

Finalmente, agregó: “Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro: ‘Vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje’”, contó, y agregó que esta decisión fue oportuna para él: “Qué bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito. Yo venía con lo mismo”.