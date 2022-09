¿Quién es Edwin Tinoco, asistente peruano del tenor Luciano Pavarotti considerado como su “hijo”?

“Eres el hijo que Dios nunca me dio”, fueron las últimas palabras que le dedicó el tenor Luciano Pavarotti al peruano Edwin Tinoco antes de morir. Así lo reveló en sus memorias el asistente personal del ‘tenorissimo’.

¿Quién es Edwin Tinoco, quien fuera brazo derecho de Luciano Pavarotti?

Edwin Tinoco es un peruano de 58 años de edad que nació en la ciudad de Cajamarca. Trabajó durante mucho tiempo en el hotel cinco estrellas Las Américas de Lima. Un evento realizado en 1995 le cambiaría la vida.

En enero de aquel año, el famoso tenor Luciano Pavarotti realizó una gira en Lima, Perú. El talentoso lírico se hospedó en el hotel Las Américas y fue atendido por Tinoco. Al presenciar la buena atención que le dio, el italiano decidió hacerle una propuesta laboral.

De acuerdo a lo que mencionó Tinoco en una entrevista para el Diario El País, el exintegrante de Los Tres Tenores le ofreció trabajar con él.

“¿Cuánto necesitas para venirte con nosotros y ser mi asistente?”, le preguntó Pavarotti a Tino al conocerlo. “Cinco minutos”, contestó. Una semana después, el camarero peruano estaba de gira con el cantante en Río de Janeiro.

Desde aquel intercambio, Tinoco nunca se separó del tenor. En las memorias que escribió en el libro “Pavarotti ed io”, el excamarero relató que acompañó a Luciano hasta sus últimas palabras de vida y le confesó que “él fue el hijo que Dios nunca le dio”.

Tras haberse publicado la obra de la autoría de Tinoco, en 2013 el libro fue suspendido por la confidencialidad que había firmado el exasistente cuando empezó a trabajar con el tenor.

“No ha habido nadie en contra de la publicación del libro. Se bloqueó en 2013 porque tenía un contrato de confidencialidad, algo normal para quienes trabajamos con personajes públicos, pero no revela cosas íntimas ni nada contra la familia. Yo firmé proteger la imagen del personaje, y ha sido así. Mi intención no es crear polémica, no estoy acostumbrado a hacer daño a nadie”, detalló ‘Tino’.

Edwin Tinoco trabajó con Luciano Pavarotti desde 1995 hasta 2007. Foto: difusión

Muestra del cariño recíproco fue el testamento del maestro italiano. Le dejó 500.000 dólares al peruano y más de 500 corbatas.

En la actualidad, Edwin Tinoco Silva tiene 67 años, es licenciado de Turismo e incursionó en la música en el 2013. Por el momento, ‘Tino’ tiene una vida discreta, al mismo estilo que hizo su maestro, Luciano Pavarotti.