¿Qué fue de Cristian Zuárez, el cantante argentino que fue pareja de Laura Bozzo durante 17 años?

Cristian Zuárez tenía 25 años cuando inició una relación amorosa con la presentadora de televisión Laura Bozzo, quien es 24 años mayor que el cantante argentino. En 2017, tras 17 años de relación , anunciaron oficialmente su ruptura. Pero ¿qué fue de la vida de la expareja de Laura? A continuación, te lo contamos.

Cuando se conocieron en el 2000, Zuárez era vocalista del grupo Complot, mientras que Bozzo era una de las principales figuras del canal 4. Si bien se mantuvieron juntos por varios años, tras separarse, ambos protagonizaron varios momentos mediáticos, ya que se acusaron de haber sido infieles, entre otros factores.

¿Qué fue de la vida de Cristian Zuárez tras terminar con Laura Bozzo?

Un año después de haber terminado su relación con Laura Bozzo, Cristian Zuárez comenzó a salir con la empresaria argentina Adriana Amiel. En 2019, el cantante decidió proponerle matrimonio.

Fue así que en enero de 2020, meses antes de que se desate la pandemia de la COVID-19, se casaron en una ceremonia que se realizó en Estados Unidos. “A mis 44 años, ya no estoy para estar ‘ennoviando’; y, como comprenderás, después de 17 años de relación (con Laura), nueve propuestas de matrimonio, ya esta era la última, y dije: ‘Voy a insistir una vez más, y me aceptó”, indicó Zuárez a un medio argentino.

Cristian Zuárez está casado con la empresaria argentina Adriana Amiel. Foto: @CrisZuárez/Instagram

En febrero de 2022, ambos personajes visitaron el Perú para ser padrinos en el 14 aniversario de la peluquería Soho Color de Miraflores. En aquella ocasión, también dieron a conocer su deseo por tener hijos.

Zuárez se ha dedicado a desarrollar su faceta como músico y productor de televisión. Así, ha participado como cantante en varios eventos musicales en Estados Unidos.

¿Por qué se separaron Laura Bozzo y Cristian Zuárez?

Laura Bozzo y Cristian Zuárez terminaron su relación luego de que la presentadora de televisión descubriera una presunta infidelidad por parte de este con su socia Adriana Amiel, quien ahora es esposa del vocalista argentino. Sin embargo, él negó haberle sido infiel. Aseguró que la empresaria connacional era una amiga a quien conocía desde hace varios años.

“Yo no te voy a decir nunca que yo le fui infiel: yo sé lo que soy y punto. No voy a decir: ‘No, no fui infiel, señorita Laura’; simplemente es una cosa que inventó la prensa”, declaró Suárez luego que se publicaran imágenes en las que luce abrazado junto con su actual pareja.