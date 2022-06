Rodrigo Tapari se entregó a Dios, pero no dejó la cumbia: “Lo importante es no ser hipócrita”

Rodrigo Tapari, el exvocalista de Ráfaga, se encuentra en nuestro país como parte de su gira nacional por el Perú y también para hablar de cómo Dios cambió su vida, después de caer en el alcoholismo y la infidelidad. Según el intérprete argentino, no es necesario dejar la cumbia para entregarse a Dios; tal y como sucedió con Katy Jara. “Lo que no hay que hacer es contagiarse de lo que está mal” .

“Lo importante es lo que uno aporta donde sea que estés, y no ser hipócrita. Es como que yo diga ‘dejé el alcohol’ y me esconda para tomarlo o ‘soy una persona fiel’, y esté mintiendo igualmente. Si todos los que nos entregamos a Dios tendríamos que dejar el trabajo, no tendríamos la forma de predicar el evangelio donde quiera que vayamos”, indicó el intérprete de “Una cerveza”, el gran éxito que tuvo por su paso con Ráfaga.

Rodrigo Tapari, quien ofrecerá conciertos por Chimbote (28/6), Casma (29/6), Lima (2/7) y Arequipa (3/7) acompañado del pianista peruano Carlitos Quiroz (exmiembro de Grupo 5), indica que el escenario es una linda plataforma para poder hablar, con los menos entendidos, de lo que Dios hizo con él.

El tecladista peruano Carlitos Quiroz (ex Grupo 5) forma parte de la gira de Rodrigo Tapari por Perú. Foto: Sandy Carrión Cruz

“En cada escenario que yo piso, hay mucha gente que hace las cosas bien. Pero la mayoría está alcoholizándose, drogándose, en adulterio. (Hay que) ir a hablarle a esas personas que lo necesitan más, que quizás a otros que ya entienden o que están en una iglesia. Cada uno tiene un llamado. Y si Dios me puso donde me puso y si restauró mi vida, allí está el propósito mío. Así como Dios cambió mi vida, dar ese mensaje de vida y esperanza de que sí se pueden hacer las cosas bien (...). No se trata de dejar todo lo que Dios te dio, sino hacer algo con lo que Dios te dio”, manifestó.

El giro de “Una cerveza”

El cantante argentino Rodrigo Tapari habló de “Una cerveza”, la canción que le dio popularidad cuando fue parte de Ráfaga, pero que quiso dejar de cantarla cuando intentó suicidarse. Y explicó por qué cambió la parte de “yo me dedico al alcohol” por “yo me dedico al amor”.

“Uno se va corrigiendo. Yo sigo haciendo cumbia y hoy soy consciente de lo que digo y del mensaje que doy. Decir ‘yo me dedico al alcohol’ era algo muy fuerte para mí, iba en contra de lo que yo quiero hablar. Después de orar mucho de esto que me pesaba mucho, decidí cambiar esa frase por ‘yo me dedico al amor’ y explicarla a la gente que cada vez me pregunta por qué le cambié. (Le digo) porque no es el mensaje que quiero dar”.

Feet con Papillón

Tras su salida de Ráfaga, el cantante de 38 años logró algunos éxitos como solista. Uno de ellos es “Fue difícil”, tema que ya tiene más de 49 millones de reproducciones en YouTube. Después de tres años de grabar el tema de Pablo Castro Navarro, el argentino decidió refrescarlo a dúo con Andrea Torres, voz de Papillón.

“Fue hermoso. Admiro mucho a los artistas y a las agrupaciones peruanas. Está siendo éxito rotundo en Perú esta canción. Así que agradecido siempre”, dijo Rodrigo sobre la colaboración que ya pasó el millón de reproducciones en su canal de YouTube.

Referencias musicales

En su encuentro con la prensa local, el intérprete de “Es tan grande este amor” (140 millones en Youtube) elogió la cumbia peruana. Según él, Argentina tomó como referencia a Perú en la forma en cómo se toca la cumbia.

“Argentina aprendió mucho de la cumbia peruana (...) adoptamos la cumbia y la hicimos como una cuestión nuestra, pero la tocábamos un poco mal, hasta que llega el músico peruano a Argentina y allí prestamos atención en cómo tocaban la percusión de una forma particular y te llevaba a bailar. Así que Argentina le debe muchísimo a la cumbia peruana ”, manifestó.