Vivian Baella, recordada voleibolista que llevó al Perú hasta la final de distintos campeonatos internacionales, se hizo tendencia en redes sociales al hablar por primera vez sobre su decisión de dejar el deporte que la llevó por todo el mundo.

¿Por qué Vivian Baella dejó el vóley?

De acuerdo a lo que Vivian Baella contó a través de sus redes sociales, hubo más de un motivo fijo por el que abandonó el vóley:

“Yo decido dejar el vóley porque, en primer lugar, me sentí cansada físicamente. Yo tenía 26 años en el 2018, cuando decido dar un paso al costado, todavía no me consideraba mayor, pero ya tenía dolores en el cuerpo que eran constantes. Por ejemplo, en el hombro y en la rodilla”.

Asimismo, confesó que su salud se vio afectada, ya que no se sentía cómoda de que el deporte absorbiera todo su tiempo. “No solo estaba cansada, también mentalmente porque toda mi vida hice deporte. Nunca he sentido que tenía vacaciones, siempre entrenaba. Yo dije ‘quiero darme un descanso y cambiar de aire’. Literalmente, así lo hice”, aseguró.

Vivian Baella: “El vóley no es profesional en Perú”

En su cuenta de TikTok, Vivian Baella también aprovechó para revelar los detalles de cómo es dedicarse al vóley en nuestro país. Para la exdeportista, hay varios factores que hacen de este oficio algo irregular e inestable:

“Yo estaba buscando algo seguro económicamente. El vóley no es profesional acá en Perú, el contrato que tienes con tu club es solo es de palabra. No te dan seguridad de si más adelante te pasa algo, vayan a respetar. Si tu club se quedó sin auspiciador o no tiene plata, no te pagan. Conozco varias jugadoras que si te lesionabas en un campeonato no te pagaban completo, te pagaban la mitad. Si tu principal sustento es el vóley, vas a tener problemas”.

¿En qué trabaja Vivian Baella actualmente?

Vivian Baella no se alejó totalmente del mundo deportivo tras dejar atrás su presencia en las canchas de vóley. Hace tres años, pasó a trabajar en el área administrativa de la Federación Peruana de Voleibol. No obstante, reveló que tuvo algunos inconvenientes internos y dejó el puesto.

En el 2018, al mismo tiempo que se despedía del vóley de forma definitiva, encontró una oferta de trabajo para ser tripulante de cabina en una aerolínea internacional. Dado que la joven, en aquel tiempo de 26 años, había estudiado una carrera relacionada al rubro, no tuvo complicaciones en adquirir el puesto. “Yo estudié administración y entré a las páginas de trabajo para ver las convocatorias. Encontré vacante para tripulante de cabina”, le contó a sus seguidores.

Sin embargo, la exfigura del deporte nacional confesó que no fue fácil dar el paso: “Al principio sí (me arrepentí), porque me estaba alejando del deporte que me dio tanto y que hasta ahora considero mi pasión. A mí me encanta el vóley y estoy pendiente de la liga”.

¿Quién es Vivian Baella?

El nombre completo de la voleibolista es Vivian Isabel Baella Guevara, tiene 29 años y nació en Rioja, ciudad perteneciente a la región San Martín. Estudió Administración y gestión de empresas en la Universidad San Ignacio de Loyola, obteniendo en grado de Bachiller.

Además de haber sido seleccionada peruana y haber llevado al conjunto nacional al tercer puesto de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010, trabajó como Supervisora de la Oficina de Afiliaciones y Transferencias en la Federación Peruana de Voleibol.

Actualmente, se desarrolla como auxiliar de vuelo en la aerolínea LATAM. De igual forma, la aficionada a Alianza Lima se mantiene vigente en las redes sociales por compartir distintos episodios de su vida deportiva y actual.