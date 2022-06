Magaly Medina es la conductora más polémica de la televisión peruana en la actualidad. Aunque en sus inicios no era tan conocida, poco a poco se volvió popular gracias a sus ampays de los personajes de la farándula. No obstante, hubo un tiempo en el que se retiró de las cámaras tras ir a la cárcel por una demanda de difamación que le interpuso el futbolista Paolo Guerrero.

Aunque hoy en día la periodista mantiene un estilo irreverente, su paso por las rejas marcó un antes y un después en ‘Chollywood’. Además, también confesó que este fue el momento más difícil de su vida, pues pasó fechas importantes sin sus seres queridos. A continuación, te contamos todos los detalles sobre la estancia de Magaly en Santa Mónica.

¿Por qué Magaly Medina fue a prisión?

A finales de 2007 la presentadora de televisión publicó unas imágenes de Paolo Guerrero junto a la modelo Fiorella Chirichigno, donde señalaba que ambos habían estado juntos un día antes del partido entre Perú y Brasil, presuntamente escapándose de la concentración que tenía la Bicolor para reunirse con ella en horas de la madrugada. No obstante, el ‘depredador’ desmintió esta información.

Paolo Guerrero y Fiorella Chirichingo. Foto: Magaly te ve

“Todo el mundo sabe cómo es mi comportamiento. Creo que soy un tipo tranquilo y correcto, y no cometo ninguna de esas cosas. Me ha dejado indignado lo que haya podido hablar Magaly. Las fotos que ha mostrado son falsas. Son sandeces lo que ha comentado, porque en qué momento voy a salir un sábado a las 2.00 a. m. cuando tenía el partido con Brasil”, declaro en aquella época a los medios el futbolista.

Aunque Guerrero le envió cartas notariales a la conductora, ella no le tomó mucha importancia y hasta rompió uno de los documentos donde le pedía rectificarse en pleno programa en vivo.

“Miren… para hacer así con esto. Miren, señores”, dijo mientras deshacía el papel.

En 2008, el seleccionado demandó a Magaly Medina pues lo había acusado de salir de su concentración en horas de la madrugada para encontrarse con la modelo, por lo que supuestamente había cometido un acto de indisciplina. Según el jugador, él no hizo ninguna falta, ya que había regresado a las 8.00 p. m. y no a las 11.00 p. m. como lo decía la hoy esposa de Alfredo Zambrano.

“El juicio yo lo pierdo porque según la justicia de mi país no pude demostrar que eran las 11 de la noche. Él dijo que había vuelto a su concentración a las 8.00 p. m. y con permiso del técnico”, declaró Magaly a un medio extranjero.

Magaly Medina se rectifica en vivo en su programa

Luego de que rompiera la carta notarial de Guerrero, los problemas para Magaly se acrecentaron y tuvo que rectificarse públicamente para que la jueza no la sentenciara. No obstante, eso no fue suficiente, pues tiempo después fue a prisión.

“Me rectifico de modo categórico y señalo la falsedad de la noticia agraviante que afectó el honor del querellante señalando, que las fotos aludidas en las que aparece Paolo Guerrero acompañado de Fiorella corresponden al día viernes 6 de noviembre del 2007 las 8.00 p. m. y no a la hora que se difundió la noticia. En consecuencia, el jugador profesional de la selección nacional no se escapó de la concentración como se afirmó, constatando la ligereza con la que se obtuvo la información propalada sobre la conducta de Paolo Guerrero, sin que se haya comprobado la veracidad de la misma con elementos idóneos”, expresó ‘La Urraca’.

Magaly Medina y su estancia en la cárcel

El 16 de octubre de 2008, Magaly fue sentenciada a cinco meses prisión efectiva y fue trasladada al pena Santa Mónica, tras perder la demanda por difamación que le interpuso el futbolista. Su productor de ese entonces, Ney Guerrero, también fue condenado a tres meses de prisión efectiva por el mismo caso.

La presentadora de TV, finalmente, solo estuvo dos meses y medio de los cinco que le impusieron, pues sus abogados presentaron una acción de amparo. De esta manera, el 31 de diciembre de 2008, ella y Ney recobraron sus libertades.

En 2020, la periodista volvió a rememorar esta dura época de su vida, considerándola como “la peor navidad de su vida”.

“Decidí preparar todo como si yo fuera a pasar Navidad con ellos. Esa orden de salida nunca llegó, así que ese día me importó tres pepinos la Navidad. A las 6 de la tarde, la puerta se cerró y no me llegó el papel de mi libertad condicional. Para mí, el día se había acabado. Fue una Navidad muy dura, imaginas que tus padres en tu casa están sufriendo, porque no tienen a su hija en la mesa, mi hijo pasaba por una crisis existencial, no quería celebrar la Navidad, tuve que convencerlo de que tenía que celebrar por sus abuelos, por sus tíos y por sus sobrinos”, confesó Magaly en su canal de Youtube.