La historia de amor de Martín Vizcarra y Maribel Díaz Cabello que inició hace 20 años

Martín Vizcarra es acusado de haberle sido infiel a su esposa Maribel Díaz Cabello, luego de salir a la luz unos chats íntimos del expresidente con Zully Pinchi, excandidata al Congreso. Por primera vez, su historia de amor se ha visto opacada por este escándalo que acapara los medios de espectáculos. Aquí te contamos los detalles más relevantes de la pareja que lleva 20 años junta.

¿Quién es Maribel Díaz Cabello?

Maribel Carmen Díaz Cabello nació en Moquegua. Tiene 52 años. Estudió la carrera de Medicina en Argentina, pero su verdadera vocación era ser educadora, por lo que llevó cursos de Educación Inicial en el Pedagógico Mercedes Cabello.

Logró convertirse en directora encargada del colegio primario Sagrado Corazón de Jesús en su localidad hasta el 2017. Sin embargo, dejó su cargo cuando su esposo fue nombrado embajador en Canadá.

En 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y con su esposo como el nuevo presidente, Maribel Díaz Cabello fue nombrada primera dama del Perú.

¿Dónde se conocieron Martín Vizcarra y Maribel Díaz Cabello?

Según los informes sobre Martín Vizcarra y Maribel Díaz, ellos se conocieron en el colegio. En 1992, cuando ella tenía 21 años y él 29, la pareja contrajo matrimonio. Ahora, tienen cuatro hijos: Diana, Daniela, Diamela y Martino, y un nieto llamado Mateo, que nació en 2017.

En una entrevista para América Televisión, la ex primera dama confesó que no estuvo de acuerdo en que Vizcarra se dedique a la política, pero decidió apoyarlo. “Nunca me gustó mucho, porque la política es la política, ¿no? Pero si él lo quería y él quería hacerlo, yo lo tenía que apoyar nada más. Era lo único que me quedaba”, sostuvo.

El romántico mensaje de Martín Vizcarra a su esposa

En una ocasión, en 2016, Martín Vizcarra le dedicó un romántico mensaje a su esposa en Twitter. “Esa ‘profe’ que está a mi lado y me da fuerzas para seguir adelante. Esa profesora es mi esposa Maribel”, escribió.