Tepha tras ser comparada con Valery Revello: ¿Por qué meter mala leña a situaciones tan bonitas?

¡No se queda callada! Tepha Loza pasa por un buen momento en su vida sentimental y no deja que le afecten los comentarios malintencionados. Sin embargo, se pronunció ante las constantes comparaciones que le han hecho con la exesposa de Sergio Peña, Valery Revello.

Al ser consultada sobre ello, la integrante de “Esto es guerra” restó importancia a sus detractores y aseguró que también hay quienes desean verla feliz.

¿Qué dijo Tepha Loza?

“Siempre van a haber los comentarios negativos o rivalidades, que sé yo, pero igual no estoy permitiendo que nada de eso me afecte”, dijo la modelo para las cámaras de “América espectáculos”.

“La gente está para opinar, o sea, pueden opinar, no soy monedita de oro para gustarle o agradarle a todo el mundo, pero ahorita lo que a mí me importa es que la gente que me quiere y que sabe cómo son las cosas y cómo soy yo, tanto él y todo, nos vean felices, y eso es bonito, ¿no?”, agregó.

Tepha Loza Foto: captura/América TV

Tepha Loza lamenta los comentarios incómodos tras anunciar su romance con Sergio Peña

Asimismo, la modelo cuestionó que haya gente empeñada en arruinar la felicidad de otras personas, pero aseguró que no se dejará amilanar por comentarios negativos.

“ ¿Por qué se amargan por la felicidad de otros? ¿Por qué la necesidad de meter siempre mala leña a este tipo de situaciones que son bonitas y que están surgiendo poco a poco?”.

“Hablan porque tienen boca, porque las personas que nos conocen realmente saben cómo es la situación, cómo se dio, y, como te digo, es algo lindo, algo sano, que es lo importante”, concluyó la Tepha Loza.