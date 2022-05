Karina y Timoteo: “Hemos sido sinceros y cómplices”

El 27 de febrero pasado, Karina y Timoteo (Ricardo Bonilla) cumplieron 27 años de haber ‘nacido’ como dupla. Si, la angelical animadora infantil y el travieso dragón aparecían por primera vez en la pantalla chica, sin imaginar que se acercarían casi a las tres décadas y vigentes, pese a las distancias que cada uno tomaría en determinadas etapas.

Por estos días, ambos han revivido la nostalgia de los treintañeros, que acompañados de sus hijos acuden al Teatro Canout. Allí los papás y mamás se convierten en “ratoncitos”, como bautizó Karina a los niños.

¿Por qué creen que esta dupla, pese a que cada uno tomó rumbos distintos, ha traspasado la barrera del tiempo?

Karina: Creo que en todo trabajo dejamos el 1.000 por ciento y todo ese amor. Creo que como dupla dejamos huella por la complicidad que teníamos. Este no fue un romance entre él y yo. Más que nada Karina cuidaba a Timoteo y trataba de evitar que haga travesuras. Yo siempre estaba tratando de corregirlo a pesar de que siempre se me escapaba. Me es difícil responder, pero creo que hemos sido sinceros y cómplices. En el escenario, con una mirada yo sabía lo que él haría y viceversa. Éramos como un escáner. Nos complementamos superbién hasta hoy.

Ricardo: Lo primero es la amistad y el complemento que hacíamos juntos como Karina y Ricardo. Hubo una complicidad, un cariño y eso mismo se transmitía en ‘Karina y Timoteo’. No existía una dupla de muñeco y ser humano y creo que eso pegó. Podría decir que fue un trabajo más, pero no es así.

Karina señala que es importante mantener el niño interior que todo adulto tiene. “En mi caso, te seré sincera, en estos dos años de pandemia que me tocó enfrentar fue duro, difícil, lloré mucho. No es que me haya olvidado de esa Karina traviesa, porque yo soy muy traviesa, pero no fue fácil; pero, al ver ahora al público abrazarnos, bailar, escribirnos con tanto cariño, ha vuelto a salir mi niña interior y al sentir eso pienso que he hecho un buen trabajo”.

Ricardo reconoce que no es muy emotivo. “He estado tranquilo, esperando lo que sucediera (con este regreso a los escenarios). Sí, claro, había una sensación de nerviosismo que no lo quería dar a notar, pero por haber tenido una para, un alejamiento donde no estuvimos juntos artísticamente, sentía los nervios que te da la expectativa, pero luego se me pasó en el escenario. Nos hemos vacilado en los ensayos y yo decía que a la hora que estemos en el show saldrán más cosas y así ha sido. El show está planeado ochenta minutos y nos pasamos hasta 110. Cada función sale diferente y el contacto con el público es alucinante, impresionante, indescriptible”.

‘Karina & Timoteo: niños otra vez’ se presentará este mes en Arequipa (14), Tacna (15), Huancayo (21), Huánuco (22), Ica (28) y en junio en Chincha (5) y Trujillo (18).