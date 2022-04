Día del Niño en México: así se veían estos famosos mexicanos de pequeños

El Día del Niño se celebra el 30 de abril en México, debido a que, en 1924, el presidente Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, buscaban con esta conmemoración fomentar la fraternidad y la comprensión en las niñas y los niños, así como hacer valer sus derechos.

Por ello, en este Día del Niño, acompáñanos a hacer un viaje en el tiempo y recordar a los siguientes populares artistas mexicanos en su niñez.

Aislinn Derbez

La famosa actriz y modelo de 36 años ha participado en exitosas producciones, como “A la mala”, “Mujeres asesinas 3″, “Macho”; y, últimamente, ha alcanzado gran popularidad gracias al reality de Amazon Prime junto a toda su familia: “De viaje con los Derbez”.

Aislinn Derbez de niña junto a su padre Eugenio Derbez. Foto: composición/ Instagram/ Aislinn Derbez

Belinda

Fue una de las estrellas infantiles más conocidas del país azteca, pese a haber nacido originalmente en Madrid, España. La ahora nacionalizada mexicana creció haciendo novelas para Televisa Niños, para luego dar el salto a la música.

En su legado tiene grandes éxitos, como “Sapito”, “Boba niña nice” y “Amor a primera vista”, con Los Ángeles Azules y Lalo Ebratt.

Belinda en un evento de Televisa Niños. Foto: composición/ Instagram/ Belinda Fanclub

Eiza Gonzalez

No cabe duda de que la intérprete de 32 años es una de las actrices con más proyección internacional de México.

Actualmente reside en Estados Unidos y ha tenido gran éxito en Hollywood, siendo invitada incluso a presentar un premio en los Oscar.

Además, ha participado en producciones como “Baby Driver”, “The Women of Marwen” y “From Dusk Till Down: The Series”.

Eiza Gonzáles comparte foto de niña en redes sociales. Foto: composición/ Instagram/ Eiza Gonzáles

Danna Paola

Danna Paola Rivera Munguía es una intérprete y cantante mexicana de 24 años. Comenzó desde muy pequeña en el mundo del espectáculo, ganando gran fama por la telenovela de Televisa Niños, “La niña de la mochil azul”.

Aunque su gran salto internacional lo dio gracias a la producción de Netflix, “Elite”. Sumado a ello, ha lanzado grandes éxitos musicales, tales como “Oye, Pablo”, “Calla tú”, “Mala fama” y “Amor ordinario”.

Conoce a las estrellas que iniciaron su carrera en Televisa Niños. Foto: composición/ Instagram/ Spotify

Juanpa Zurita

Juan Pablo Zurita es un conocido influencer y modelo nacido en México. Ganó gran popularidad gracias a la plataforma Vine. Posteriormente emigró a YouTube, dónde realmente alcanzaría la fama internacional.

Gracias a ello pudo participar en “Luis Miguel: la serie”. Igualmente, sigue creando contenido para sus redes sociales.

JuanPa Zurita de niño. Foto: composición/ Instagram/ Clase

Christian Nodal

El cantante y compositor mexicano del género regional de 22 años inició su carrera desde muy pequeño, aprendiendo a tocar la guitarra cuando era un niño.

En su adolescencia, cantaba en bares y restaurantes, mientras cimentaba su éxito en redes sociales.

El tema “Adiós amor” lo lanzó al estrellato. Luego de ello, logró la fama internacional con canciones como “Probablemente”, “Amor tóxico” y “Los besos que te di”.

Christian Nodal de niño. Foto: composición/ Instagram/ Christian Nodal

Kenia Os

Kenia Guadalupe Flores Osuna es una influencer y cantante mexicana. Su popularidad nació en la plataforma de YouTube, para luego migrar en el mundo de la música.

Sus temas tienen millones de reproducciones y ha cerrado un contrato con la disquera Sony Music, con la que lanzó su primer disco “Cambios de luna”.