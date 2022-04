Brunella Horna sobre su trabajo en la TV: “No tengo amigos en este medio”

Brunella Horna y los conductores de “América hoy” han creado un buen ambiente laboral en el set de América TV; sin embargo, la autodenominada ‘Conductora más joven de la televisión’ reconoce que en el medio existe mucha competencia y que es por eso que no tiene amigos.

Brunella Horna no se siente afectada ante la ola de críticas hacia su trabajo y, por el contrario, mantiene su buena actitud todas las mañanas en el programa que comparte junto a Janet Barboza, Ethel Pozo, Christian Domínguez y Edson Dávila.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre su vida laboral?

Durante una entrevista con el Trome, la modelo reveló que no consumía programas centrados en la farándula local y que prefería enterarse mediante las redes sociales: “No veo ningún programa de espectáculos. No tengo tiempo, por mi trabajo. Por eso me entero de todo por Twitter e Instagram”.

Sin embargo, sorprendió al afirmar que, en la televisión existen personas a quienes respeta, pero no los considera amigos: “No tengo amigos en este medio. Hay conocidos que quiero y respeto mucho. Es un lugar de mucha competencia laboral y cada uno piensa por sí mismo y baila con su propio pañuelo”.

Los conductores de "América hoy" "bailan con su propio pañuelo". Foto: América TV.

Janet Barboza ‘saca cara’ por “América hoy”

Durante una entrevista para GV Producciones, la popular ‘Rulitos’ reveló que le tiene mucho cariño a su equipo de trabajo: “Ethel, Brunella, Edson, Christian (y yo) somos una familia con opiniones encontradas, pero que se respeta, se acepta y se quiere. Y, si alguien quiere meterse con uno de nosotros, los demás estamos ahí haciendo de escudo, porque eso es lo que hacen las familias”, manifestó.