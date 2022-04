Jessica Newton recuerda discusión con Magaly: “Le hizo mucho daño a mi familia”

Jessica Newton se presentó en el programa “Amor y fuego” y brindó una entrevista en la que tocó polémicos temas, entre ellos, el quiebre de su amistad con Magaly Medina. Durante dicho encuentro, la organizadora del Miss Perú dijo que decidió alejarse de todo lo tóxico que había en su vida, lo cual avivó aún más la intriga de Rodrigo González.

“He retirado todas las cosas tóxicas de mi vida, me refiero a lo tóxico y una de las cosas tóxicas es hablar sobre temas que no me suman”, comentó Newton. “He retirado todo lo tóxico de mi vida y eso incluye tocar temas que de alguna manera son desagradables, ese tema tuvo su momento, fue muy desagradable, le hizo mucho daño a mi familia y ahí lo dejo”, añadió.

Ante tales declaraciones, el popular ‘Peluchín’ preguntó: “¿Consideras que le hizo mucho daño a tu familia ese tema?” . En esa línea, Jessica Newton aseveró de manera tajante: “No considero, lo sé” .

La directora del Miss Perú aseguró que, pese a los malos momentos, sigue recordando con cariño a Magaly Medina. “Con Magaly he pasado momentos maravillosos, me he reído, hemos viajado, hemos compartido y me quedo con lo positivo”, manifestó.

Jessica Newton quiere conversar con Magaly Medina

Jessica Newton dijo que aún tiene una conversación pendiente con Magaly Medina, ya que, hasta el momento, no han hablado cara a cara sobre las razones que las llevaron a distanciarse tras largos años de amistad.

“Creo que debimos hablar personalmente. Nos escribimos, pero no conversamos personalmente y es algo que está pendiente para darse en algún momento”, señaló.

¿Qué pasó entre Jessica Newton y Magaly Medina?

Como se recuerda, el enfrentamiento mediático entre Jessica Newton y Magaly Medina empezó cuando la conductora criticó a Deyvis Orosco por pedirle la mano por segunda vez a Cassandra Sánchez de Lamadrid en un concierto.

Posteriormente, la figura de ATV contó que la dejaron en visto cuando preguntó en qué momento podría conocer al bebé del cantante y la joven empresaria, pese a que la habían elegido como madrina.