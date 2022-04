Dalia Durán tras audiencia con John Kelvin: “Jamás lo odiaré, pero tampoco volveré con él”

Dalia Durán estuvo frente a John Kelvin, ya que el último lunes 25 de abril se realizó una audiencia por el proceso legal que aún no finaliza, luego de que la cubana lo denunciara por violencia de género. Ante ello, la exconductora contó que, a pesar del arrepentimiento del padre de sus hijos, no está dispuesta a volver con él.

“Jamás lo odiaré, pero tampoco volveré con él. Es algo que lo tengo súper claro, en mi vida no tiene espacio . Cada audiencia es más dolorosa que la anterior y es difícil”, señaló para Trome.

Asimismo, resaltó que no cree en sus palabras, pero espera que su comportamiento demuestre su arrepentimiento. “Solo él sabe si sus palabras son sinceras , no podría decirte que creo en él, solo sus acciones demostrarán con el tiempo si realmente está arrepentido. Mis sentimientos son de pena, porque no entiendo cómo un hombre con tanto futuro pudo echar todo a la borda”, precisó.

Modelo comenta ‘ampay’ de Aldo Miyashiro

Las imágenes que salieron a la luz de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y Óscar del Portal con Fiorella Méndez no fueron ajenas para Dalia Durán, quien contó que en la actualidad no existen hombres fieles. La cantante interactuó con sus seguidores mediante la caja de preguntas colocada en sus historias de Instagram. “Terminando de grabar, ¿y ustedes qué planes?”, preguntó. “Viendo los ‘ampays’ de ayer; ja, ja”, escribió un usuario. De inmediato, la figura pública comentó. “Sí, lamentablemente. Creo que ya no existen hombres fieles”, acotó.

Publicación de Dalia Durán. Foto: Dalia Durán/Instagram

¿Dalia Durán en salidas con Miguel Trauco?

La excompañera de Andrés Hurtado contó para “Amor y fuego” que Miguel Trauco la invitó en varias ocasiones a salir e incluso le pidió encontrarse en un hotel. “Me ofreció para viajar a Brasil y muchas cosas, pero, o sea, hasta un encuentro en un hotel”. Además, la cubana comparó al deportista con su expareja John Kelvin y mencionó que los dos son iguales.