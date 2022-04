Magaly Medina revela que la obligaron a entrevistar a Tilsa Lozano en Latina

Desmintió a Tilsa Lozano. Magaly Medina envió un fuerte mensaje a la popular ‘Vengadora’ y refutó tajantemente sus recientes declaraciones, en las que expuso que la conductora le había pagado la suma de 80.000 soles para entrevistarla en el año 2015.

Durante su programa “Magaly TV, la firme” contó su versión de los hechos y aseguró que los ejecutivos de Latina fueron quienes pactaron la conversación e hicieron las negociaciones.

Esto dijo sobre Tilsa Lozano

“Yo no negocié la entrevista para nada. Ya lo he dicho, me mandaron a un ruedo, donde los productores con la Gerencia de Latina decidieron que entrevistara a Tilsa Lozano, pero como tenía tanto miedo de que yo le preguntara por ese aspecto particular de su vida, lo que hicieron fue un contrato donde a mí se me mandó al ruedo atada de pies y manos porque había una cláusula donde no podía tocar el tema ‘Loco’ Vargas”, contó a su audiencia.

Magaly Medina aclaró que, en un principio, se rehusó a hacer la entrevista. “Me dijeron que yo también tenía cláusulas en el contrato por las que no podía dejar de emitir un programa mío. De esa manera fui obligada a hacerle esa entrevista”, contó tras asegurar que la suma que le pagaron a la modelo fue de 50.000 soles.

Magaly Medina critica declaraciones de Aldo Miyashiro

Luego de que Aldo Miyashiro reapareciera en televisión para confirmar su infidelidad y pedir perdón públicamente, la conductora Magaly Medina criticó sus palabras y cuestionó el discurso que dio sobre el ampay con la reportera Fiorella Retiz.

La figura de ATV no pudo evitar enviar una mensaje al popular presentador de “La banda del Chino” y le pidió reconocer sus sentimientos.

“Oye, Aldo, creo que tienes que hacer un examen de conciencia y realmente decirte a ti mismo de quién estás enamorado. Si todavía seguías amando a tu mujer o no, porque para un discurso en donde supuestamente le debiste pedir perdón de rodillas a tu mujer, lo que hace es nombrar a Fiorella Retiz con nostalgia”, expresó.