Karen Dejo descarta demanda a Magaly Medina: “Es gastar plata y salud emocional”

Karen Dejo se incomodó con el ampay de Magaly Medina y amenazó con demandarla por el daño que la producción causó a su imagen. Sin embargo, este jueves 21 de abril, durante una entrevista con El popular, la modelo reveló que no tomará acciones legales en contra de la conductora de espectáculos y que ese dinero lo invertirá en sus hijas.

Este martes 19 de abril, la ‘Urraca’ transmitió un ampay de Karen Dejo y un misterioso joven; sin embargo, el hecho que llamó la atención de los televidentes fue cuando Magaly Medina afirmó que Christian Buhler, el pretendiente de la ex chica reality, pidió que no pasen las imágenes del ampay.

¿Qué dijo Karen Dejo sobre la demanda?

La modelo afirmó que no se siente bien con toda esta situación porque los medios de comunicación le dan una popularidad negativa. Por otro lado, también le consultaron qué opina su abogado y si tomará acciones legales en contra de Magaly Medina.

“Quiero estar tranquila, lo que más busco es tranquilidad. Muchas veces esta es la parte fea de ser artista, que de gratis me meta en un rollo cuando no me lo merezco. De verdad no entiendo por qué Magaly fue tan dura conmigo, no se da cuenta que esto trae cola y problemas colaterales. Más allá de la indignación, de lo que me pueda afectar a mí emocionalmente, que sea artista no significa que no me pueda afectar a mí y mi entorno social, laboral, familiar”, dijo Karen.

La modelo también explicó que este ampay no es similar al de Melissa Paredes: “Melissa Paredes estaba casada, yo no estaba casada, yo no dejé a mi esposo y mi familia por irme con otro”.

“He hablado con mi abogado. Tanto hablamos del respeto, de no tener etiquetas, de la no discriminación, y lo primero que hacemos es nosotros incentivar al odio, la falta de respeto. Ella dice que yo misma no tengo dignidad. ¿Por qué?”, dijo indignada y agregó: “Ella quiso voltear las cosas a su favor, vedette no es nada malo, pero cómo ella lo dijo sí fue malo. (…) Dice: “Ella ha bailado en plumas y lentejuelas’, sí, de repente en el Gran Show, al vestirme de música de la selva o brasilera””.

Finalmente, considera que una demanda legal en contra de Magaly es “gastar plata”: “Me molestaría estar gastando plata y el desgaste emocional en algo cómo eso, cuando esa plata la puedo implementar en algo como hacer un cambio en mi casa, en irme de viaje, comprar ropa a mi hija, en lo que sea”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el ampay de Karen Dejo?

“Yo sé que estuvo llamando a varios amigos míos para que intervinieran la primera vez que lo ampayé con Karen Dejo para pedirme que no pasara las imágenes. Felizmente, mis amigos que me conocen de verdad y me respetan, no se atreven a llamarme y pedirme que deje de pasar algunas imágenes. En este caso, estos amigos míos no me llamaron, pero él quería que me llamen, para impedir que las imágenes salgan“, precisó.