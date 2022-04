Ernesto Pimentel hace mea culpa sobre el humor: “Ha sido machista, sexista y discriminador”

Después de unos meses de descanso debido a su delicada operación a la cadera; este sábado 23 de abril, Ernesto Pimentel regresará a su programa “El reventonazo de la Chola”, que tuvo en la conducción a Mariela Zanetti.

En su conferencia de prensa, el intérprete de la Chola Chabuca sorprendió a más de uno con sus movimientos, y demostró así que se encuentra ya recuperado. “Es la primera vez que veo mi estudio y a mi marco musical permanente. Gracias a todos. Hace 15 años, que se van a cumplir en octubre, empezamos con ‘El reventonazo de la Chola’. Hemos pasado por distintos momentos y conocido a diversas personas”, dijo, antes de cantar “Antahuara”.

Hizo mea culpa sobre el humor

En otro momento, Ernesto Pimentel se puso serio e hizo un mea culpa sobre la situación del humor peruano, que ha sido cuestionado en los últimos días debido a la burla que hicieron los conductores de “Hablando huevadas” hacia el equipo de fútbol para personas con síndrome de Down. Aseguró que confía en que los comediantes puedan regularse por sí mismos, tal y cómo él indica que lo hace con sus compañeros de “El reventonazo de la Chola”.

“Hay que regularse permanentemente. Hacer humor hoy por hoy es un desafío en el Perú y en el mundo. Si el humor daña a alguien, debe cuestionarse, se debe de interpelar. Creo que todos estamos para aprender. Yo hago un ejercicio permanente con mis compañeros y equipo para regularnos”, manifestó el último miércoles 20 de abril, desde las instalaciones de Pachacamac.

Pimentel indicó que, para que exista el humor que daña, es porque hay un público que lo acepta. “Creo en la autorregulación, pero sobre todo creo en nuestra consciencia. Podemos equivocarnos, pero para eso necesitamos dos partes: un público que no se ría de lo que está mal y personas capaces de enmendar y mejorar . Creo que el humor tiene una deuda (con el país), un humor que durante mucho tiempo ha sido machista, sexista y discriminador. Es incorrecto”, añadió.

La figura de América Televisión aseguró que no iba a desentenderse del tema. “Nosotros no podemos mirar a un costado y decir: ‘conmigo no es’. Es con todos. Allí es donde debemos dar la cara. hay gente que se hace la loca. Siento que podemos mejorar nuestro contenido”.

La música, el insumo del programa

Ernesto Pimentel aclaró que el insumo principal de “El reventonazo de la Chola” no es el humor, sino la música. “Todos nuestros personajes, nuestros invitados y nuestras secuencias están marcadas por la música. Ese, quizá, ha sido el espacio con el que hemos podido, con humor, superar estos cambios con respecto a lo que podemos hacer y cómo hacerlo. Pone en valor nuestro cuestionamiento, que es permanente”, sostuvo.