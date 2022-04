Aldo Miyashiro le pide perdón a Érika Villalobos: “No merezco todo lo que ha hecho por mí”

Finalmente, Aldo Miyashiro se presentó el último miércoles 20 de abril en su programa “La banda del Chino” para hablar del ampay donde se le vio besándose con la periodista Fiorella Retiz.

El conductor de espacio nocturno de América televisión inició asumiendo su error y pidiendo perdón a todas las personas que hizo daño tras la difusión de las imágenes en el programa de Magaly Medina. Además, se dirigió a su aún esposa Érika Villalobos por haberle sido infiel con su exreportera.

“Me siento avergonzado. Podría iniciar esto inventando que mi relación estaba mal, pero no sería cierto. Lo cierto es que he tenido 17 años con altibajos con momentos felices y difíciles. Vinimos de un viaje familiar y yo quebré todo eso en unos instantes”, empezó Aldo Miyashiro.

“Cometí un error que me va a costar toda la vida. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí” , añadió.

Aldo Miyashiro pide perdón a su familia

Asimismo, Aldo Miyashiro reconoció que sus actos tienen grandes consecuencias y lamentó haber expuesto de esta manera a su familia.

“Quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho. Quiero pedirle perdón a mi familia por hacerles pasar esta humillación, ninguno de ellos se lo merece. Quiero trabajar para reparar ese dolor que he hecho”, concluyó.

Aldo Miyashiro reconoce infidelidad a Erika Villalobos. Foto: captura América TV

Érika Villalobos recibe ramos de flores tras ampay

El equipo de Magaly Medina se quedó en los exteriores de la casa de Érika Villalobos para conseguir algunas imágenes extras tras el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz. Finalmente, la actriz peruana fue grabada recibiendo un ramo de flores en la puerta de su recinto. “No eran ramos de un hombre culpable, sino le manda toda la florería junta”, dijo la conductora.