Néstor Villanueva responde si da los 400 soles mensuales a Flor Polo para la pensión de sus hijos

¡No se calló nada! Luego de que Susy Díaz revelara que actualmente se está encargando de pagar el colegio de sus nietos y la niñera, Néstor Villanueva fue invitado al programa “En boca de todos” para aclarar su situación económica y si es que está cumpliendo con la pensión de sus hijos Adriano y Estéfano.

“¿Le das 400 soles mensuales como pensión a Flor Polo si o no?”, preguntó Ricardo Rondón a Néstor, quien no reveló la cantidad específica que brinda, pero aseguró que sí ha cumplido en su rol como padre desde siempre.

“Yo siempre he cumplido con ellos, desde antes hasta el día de hoy (...) Cumplo según mis posibilidades, creo que a veces doy hasta más de lo normal. El ambiente musical no está tan bueno, pero aun así me reinvento”, expresó Néstor Villanueva.

Néstor Villanueva le contestó a Susy Díaz

Como se recuerda, la excongresista afirmó que a sus nietos y su hija nunca les faltará dinero o un techo donde vivir. “Y si no le da (Néstor Villanueva), igual, mis nietos no necesitan que le dé. Yo siempre les he dado todo a ellos. A mis nietos y a mi hija les doy todo”.

Frente a ello, el cumbiambero aprovechó las cámaras para responder. “Siento tanta pena, yo no voy a atacar a la abuela de mis hijos. Yo he cumplido con mis hijos y sigo cumpliendo. No sé por qué tiene que seguir hablando tanto la señora ( Susy Díaz ) atacándome , yo no voy a responderle de la misma manera”.

¿Néstor Villanueva le dará el divorcio a Flor Polo?

En otra parte de la entrevista, los conductores de “En boca de todos” le mostraron a Néstor Villanueva las declaraciones de su aún esposa, quien afirmó que ya no lo ama. Acto seguido, le preguntaron si le dará el divorcio luego de destaparse los ampays de sus supuestas infidelidades con bailarinas.