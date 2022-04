Janet Barboza y Mariella Zanetti en contra de castración química a agresores: “Es reversible”

La conductora de “América hoy” Janet Barboza y la actriz Mariella Zanetti se mostraron en desacuerdo con la posibilidad de que depredadores sexuales sean sometidos a una castración química. La conclusión llegó luego de que dedicaran un bloque de su programa a hablar sobre el caso de la menor de 3 años que sufrió una violación en Chiclayo. Este caso ha remecido a todo el Perú.

Este 18 de abril, las presentadoras del espacio de TV entrevistaron al progenitor de la niña afectada que viene recuperándose tras haber sido agredida sexualmente por Juan Antonio Enriquez García, denominado como ‘Monstruo de Chiclayo’.

Instantes posteriores, la psicóloga Lizbeth Cueva se sumó a a la conversación y expresó que ahora el Gobierno está proponiendo la castración química como penalidad a quienes cometen este tipo de delitos. Frente a ello, la popular ‘Rulitos’ no pudo dejar de expresar disconformidad con dicha propuesta.

“ La castración no va a cambiar, no necesitas de un miembro viril para abusar de un menor. Hay violadores que no utilizan un aparato genital para dañar a menores ”, dijo Lizbeth Cueva.

“Lo de la castración química siento que es para apaciguar las aguas. Hay una población enardecida, que quiere justicia (..) y el Gobierno tiene que invertir”, se sumó Barboza, quien fue respaldada por Mariella Zanetti. “ Y es reversible ”, puntualizó la exvedette.

Janet Barboza propone hacer lista con nombre de depredadores sexuales

Tras ello, Janet Barboza recordó que en algunos países, incluido Estados Unidos, tienen una lista pública de personas sindicadas tras haber cometido abusos o acoso sexual a alguien. Por lo mismo, pidió la creación de dicha enumeración en el Perú.

“Yo me pregunto porque no se hace aquí una base de datos para saber si tengo de vecino a un pedófilo, para saber si es que algún tío, algún familiar, es un violador. ¿Qué pasa en nuestro país?”, acotó enfurecida la compañera de conducción de Brunella Horna.

En vista de las declaraciones de Janet, Mariella Zanetti tomó la palabra y recordó la corrupción que existe en las entidades que velan por la justicia de casos de ciudadanos en el país.

“Porque acá negocian la salida de pedófilos a las calles”, dijo la actriz de “Junta de vecinos”.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.