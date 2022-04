Qué fue de Mario León, el popular Armando de “Mil oficios”, quien se alejó de la televisión

“Mil oficios” fue uno de los programas de Panamericana Televisión más vistos, con recordados personajes como Armando, el estilista y mejor amigo de Norma (Mónica Torres), interpretado por Mario León. A propósito del artista que se ganó el cariño de los televidentes al caracterizar a una de las primeras personas de la comunidad LGTBI en la televisión peruana, repasamos un poco de su carrera y qué fue de su vida tras dejar la ficción.

¿Qué hizo Mario León tras dejar “Mil oficios”?

A diferencia de otros actores, Mario León decidió enfocar su vida alejado de las pantallas de televisión. Luego de culminada la serie, el intérprete tomó otro rumbo fuera de los sets de grabación.

Sin embargo, en 2016 hizo una pequeña reaparición. Fue en “Reyes del playback” que su nombre volvió a sonar. En el programa de Latina caracterizó a Raphael.

Luego de este breve paso, se dedicó a lo suyo. En 2018 debutó como conductor de un programa de entrevistas a través del Facebook de Miraflores TV (antes llamado Radio Miraflores).

El nombre del espacio digital era “Las noche de Mario León”, y en él conversaba con distintas personalidades nacionales. Al llegar la pandemia se enfocó en temas relacionados con la COVID-19.

Afiche de "Las noches con Mario León". Foto: Facebook

Mario León y su etapa como docente

En una entrevista para un medio local en agosto del 2019, el recordado ‘Armando’ reveló que, antes de debutar en “Mil oficios”, durante los años 90 se dedicaba a la docencia.

“Me he dedicado a la docencia durante 20 años. He sido profesor de arte. Soy de la especialidad de Arte Dramático, pero también enseñé dibujo, pintura, danza folclórica”, dijo el artista en aquella ocasión.

Habló de la homosexualidad en TV

Mario León contó que interpretar a Armando le dio alegrías. Para él, fue un reto interpretar a un personaje homosexual en la televisión peruana.

“A mí me dio mucho temor de hacer un personaje como este en ese época porque, a pesar de que estamos en el siglo XXI, hay gente retrógrada a la que le cuesta asimilar que en el mundo que nos rodea hay miles de homosexuales que no aparentan serlo. Millones que viven una doble vida”, sostuvo a Correo en la charla que concedió.

'Armando' de "1000 oficios". Foto: captura/Panamericana

Resaltó que no sintió prejuicios al caracterizar al popular estilista. “El personaje de Armando me ha dado muchas satisfacciones, tantas que yo no pensé que las iba a tener como actor. No tengo prejuicio de nada, no tengo ningún problema de hacer el personaje de gay”, comentó en aquel entonces.