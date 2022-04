Karen Schwarz sobre primera ruptura con Ezio Oliva: “No saben cómo sufrí”

Karen Schwarz y Ezio Oliva son una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo, pues tienen dos hijas con las que comparten momentos juntos en redes sociales. Sin embargo, este domingo 17 de abril, la conductora de televisión dio a conocer un detalle sobre los inicios de su relación que sorprendió a sus miles de seguidores.

A través de una serie de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, los fans de Karen Schwarz le pidieron consejos para mejorar su vida amorosa y, en uno de estos, la modelo reveló cómo fueron los primeros meses al lado de Ezio Oliva.

¿Qué dijo Karen Schwarz?

La exreina de bella confesó que al iniciar la relación con su actual esposo, ambos pasaron momentos complicados, incluso reveló que no habían formalizado, por lo que ella se sintió confundida.

“La verdad es que no soy psicóloga y siento que tal vez no tengo la respuesta correcta. Pero cuando recién empezaba con Ezio (no sabíamos si éramos enamorados o solo amigos con derecho) y nos separamos, no saben cómo sufrí. Al mes me harté de no tener cabeza para hacer más cosas y solo pensaba en él”, dijo al inicio.

Luego de esta revelación, Karen comentó cómo logró superar esta transición: “Así que me sequé las lágrimas y fui mi prioridad. Empecé a disfrutar todo lo que tenía alrededor, empecé a disfrutar más de mí. Sin esperar absolutamente nada, me refiero a que si él regresaba o no. Nunca esperes nada de nadie, tú eres dueña de tu vida y de tus decisiones. Si ya han pasado 3 años, tiene que rehacer tu vida”.

Karen Schwarz revela que al inicio no sabía si Ezio Olica era su amigo con derechos o no. Foto: Instagram.

La canción que detalla lo sucedido

Luego de varios minutos, otro seguidor le consultó: ¿Quién dijo para regresar después que terminaron? Karen respondió que Ezio Oliva le compuso una canción al conflicto amoroso que tenían.

“Esta canción es el resumen de lo que vivimos al inicio, cuando aún no sabíamos si éramos enamorados o amigos con derecho y nos alejamos. Y si ves el video responderás tu pregunta. Es tal cual lo que pasó”, manifestó la influencer e insertó la canción de su esposo “30 horas”.