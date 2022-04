Greysi Ortega revela que sus hijos adoran a Milena Zárate: “La quieren muchísimo”

Greysi Ortega está más contenta que nunca esperando a su tercer bebé, fruto de su relación con Ítalo Villaseca. La joven bailarina se encuentra en una cálida y amorosa etapa de su vida y goza de la buena relación que tiene con cada miembro de su familia. Como se recuerda, hace poco más de dos años que limó asperezas con su hermana Milena Zárate y, desde entonces, se han mostrado compartiendo juntas.

En esa línea, la influencer colombiana concedió una entrevista a El Popular. Ahí, develó detalles de la relación que tiene con la expareja de Edwin Sierra.

“Bueno, la relación está bien hace tiempo. Ya hemos pasados dos o tres navidades juntas, la verdad es que nunca se nos había visto así cuando ya todo se había calmado, pero llevamos una buena relación”, dijo Greysi al respecto.

Milena Zárate es muy querida por los hijos de Greysi

La pareja de Ítalo Villaseca expresó, además, que Milena Zárate es una gran tía y que sus hijos la aprecian en demasía. Asimismo, dijo que los problemas que puedan surgir entre ellas no afecta la relación que la exparticipante de “Reinas del show” mantiene con sus pequeños.

“ La relación que ella lleva con mis hijos es un punto y aparte de nosotras, de lo que podamos tener alguna rencilla. Nos llevamos súper bien, y mis hijos la quieren muchísimo, así que eso es lo que más me tranquiliza de nosotras , el cariño que ellos puedan tener nunca se va a quitar”, agregó Greysi.

Milena Zárate y Greysi Ortega compartiendo en una reunión familiar. Foto: Instagram

Greysi Ortega feliz de que Milena Zárate asistiera a su baby shower

La cantante Milena Zárate asistió junto a sus seres queridos más cercanos al baby shower de su hermana Greysi Ortega, quien está embarazada de su tercer bebé. En esa línea, la bailarina contó a El Popular lo encantada que se sintió con la presencia de su consanguínea en la fiesta organizada para su descendiente.

“ Me sentí feliz. Dichosa. No cambiaría este momento por nada. Los llevo marcado en mi corazón. Yo sé que faltaba mi mamá, pero ellos cubrieron su ausencia . Espero que no sea la primera vez que compartamos juntos. Ya no será en otro baby shower, al menos de mi parte (risas)”, fueron las palabras de la pareja de Ítalo Villaseca.