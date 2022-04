Romina Gachoy aclara que no subiría fotos explícitas en OnlyFans: “Mi contenido es artístico”

Romina Gachoy volvió a referirse sobre su carrera en OnlyFans, plataforma en la que comparte contenido exclusivo bajo un sistema de suscripción. Así como ella, varias artistas del medio nacional se han unido a la red y ahora obtienen fuertes ganancias gracias a este tipo de trabajo.

Sin embargo, la modelo y pareja de Jean Paul Santa María aclaró que no desea ser comparada con otras figuras como Xoana González y Fátima Segovia. Según expresó en una entrevista, nunca compartiría fotografías o videos explícitos por respeto a su familia.

No compite con Xoana González o Fátima Segovia

La uruguaya Romina Gachoy aclaró que su contenido tiene otro estilo. En ese sentido, aclaró que no tiene nada en contra de las artistas que desean ser más explícitas en OnlyFans.

“Soy la más angelical del OnlyFans. Mi contenido es moderado, espontáneo y artístico. Tengo muchos límites, no hago contenido para adultos, como el nivel de Xoana y Fátima, a quienes quiero un montón”, dijo a Trome.

Romina Gachoy niega que su contenido sea similar al de Xoana González o Fátima Segovia. Foto: Instagram.

Del mismo modo, explicó cuál es la tendencia que ha decidido tener en la mencionada plataforma de suscripción.

“Cada una se maneja como quiere, pero no llego a tanto. En mi caso, poso sexy, bailo, desfilo y actúo, pero no mostraré mis partes íntimas ni tendría relaciones. Nunca me verán haciendo pornografía; así gane un millón de dólares, no lo haría”, agregó.

¿Cuánto gana en OnlyFans?

Romina Gachoy reveló a finales de marzo cuál es el monto que obtenía mensualmente por su trabajo en OnlyFans. Según contó, recibe alrededor de 6.000 dólares mensuales. Sin embargo, Magaly Medina develó a sus televidentes la cantidad de dinero que cobraría la famosa modelo.

En el reporte, se mostraron conversaciones en las que la extranjera pide a los usuarios pagar 500 dólares para tener acceso a fotografías exclusivas.