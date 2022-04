Juliana Oxenford se indigna con congresista que dice que “apenas” gana 10.000 soles: “Caradura”

No se guardó nada. La periodista Juliana Oxenford no pudo evitar referirse a las declaraciones del legislador Alejandro Soto Reyes, miembro de la bancada de Alianza para el Progresó que brindó declaraciones en un programa dominical llamado “Ronda política”. En el espacio televisivo, Soto Reyes dijo haber sentido el incremento de precios de productos de la canasta básica familiar, ya que recibe una remuneración de “apenas 10.200 soles”.

Las palabras del congresista de la República fueron las siguientes: “Yo también estoy del lado del pueblo, también siento la pegada del pan, del azúcar, del arroz. Seré congresista, pero no gano una millonada. Nosotros ganamos apenas 10.200 soles, porque el salario bruto es 15.600 soles”.

Luego, decidió hacer una comparación de su sueldo con la facturación mensual de un ministro de Estado, que —según afirmó— recibe alrededor de 30.000 soles “sin ser elegido por el pueblo”.

Respuesta de Juliana Oxenford

Frente a lo manifestado por el funcionario, la mujer de prensa Juliana Oxenford tomó los últimos minutos de su programa “Al estilo Juliana” para rechazar las palabras del parlamentario.

La comunicadora señaló que Soto Reyes debería sentirse avergonzado por hablar de esa manera ante quienes votaron a su favor para que consiga una curul en el Congreso. “No hubiera postulado porque usted sabía cuál era el sueldo y sabía que en cualquier momento los precios se iban a elevar o de repente no, pero es el riego que corremos todos y no nos suben el sueldo todos los días”, manifestó.

“Esos 10.200 soles, para ustedes, es producto del trabajo de todos nosotros, que pagamos impuestos. ¡Caradura! Ya me molesté”, agregó.

Juliana Oxenford cuadra a Guido Bellido en vivo

La conductora de “Al estilo Juliana” tuvo como invitado a su programa al expremier Guido Bellido el lunes 11 de abril. Casi al final de la entrevista, Juliana Oxenford le consultó sobre su relación con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

“¿Usted se ha puesto celosa? Porque me dice que me ha visto abrazado. ¿Por qué me está reclamando eso?”, respondió en seguida el parlamentario, declaración que tomó por sorpresa a la comunicadora. Ante estas expresiones, la presentadora dijo que, pese a que su humor le vacila, su trabajo y representatividad en el Congreso no lo hace.