Said Palao representará a Perú en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo Lima 2022

Said Palao ha representando a nuestro país en diversos campeonatos internacionales y esta no será la excepción, pues el joven ha venido entrenando arduamente durante meses para poder participar en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo Lima 2022, el cual inició el 9 de abril en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna del distrito de San Luis. No obstante, la pareja de Alejandra Baigorria debutará el próximo sábado 16 de abril en la categoría Senior.

A propósito de su participación en dicho concurso deportivo internacional, el integrante de “Esto es guerra” recibió el respaldo de sus compañeros del espacio televisivo la tarde de este 12 de abril.

“Esto es guerra” destaca participación de Said en Campeonato Panamericano

Fue la conductora María Pía Copello quien les recordó a los televidentes que el hermano de Austin Palao representará a nuestro país en la categoría de adultos de la disciplina de judo.

“ El sábado representando al Perú en los Juegos Panamericanos. Va a estar increíble. Te deseamos lo mejor ”, expresó la presentadora. Tras ello, Said pidió a la audiencia peruana que sintonice la competencia por medio de la página oficial de Judo Perú.

Said es captado muy cansado tras entrenamiento de judo

Tras haber asumido la responsabilidad de formar parte de la delegación peruana que participará en el próximo Panamericano de Judo, el joven Said Palao se mostró bastante agotado luego de finalizar su rutina de entrenamiento.