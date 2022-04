Jessica Newton revela que hackers le pidieron 20.000 dólares para recuperar su cuenta de Instagram

Jessica Newton logró recuperar su cuenta de Instagram, la cual había sido hackeada semanas atrás. A través de las historias del 10 de abril, publicadas desde su perfil original (que permanece con el nombre @morrieana_tylor), la presidenta del Miss Perú explicó toda la travesía que afrontó desde el ataque cibernético que incluyó negociar con los mismos hackers.

¿Cómo se hackeó el Instagram de Jessica Newton?

Jessica Newton relató que el secuestro digital de su cuenta de Instagram se hizo mediante un hipervínculo de dudosa procedencia. “Deje mi teléfono en manos de alguien de confianza y, sin ninguna mala intención, aceptó un link” , contó.

En esa línea recomendó: “No aprieten ningún link, no confíen en ninguna persona que tenga un perfil que les inspire veracidad”.

¿Jessica Newton sabe quién hackeó su Instagram?

La presidenta del Miss Perú señaló que fue una “coincidencia” que el hackeo de su perfil de Instagram se produjera el 23 de marzo, fecha en que ella recibía a la delegación de Miss Grand International, que incluyó a su presidente, Nawat Itsaragrisil, y la reina del 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

“Fue muy difícil mantener el buen humor, porque estaba bastante indignada por lo que había en mi cuenta” , dijo, y relató que los hackers cambiaron el nombre de su perfil y desactivaron la verificación.

¿Jessica Newton pagó para recuperar su cuenta de Instagram?

Luego de cambiar el nombre y bloquear el ingreso por reconocimiento facial, el siguiente paso de los hackers fue solicitarle a Luigi, el videografo del Miss Perú, el pago de 20.000 dólares.

Jessica Newton destacó la ayuda que recibió de la madre de Ale Müller, Miss Pre Teen Mesoamerica Internacional 2022. También agradeció a su esposo, el empresario español Fernando Sánchez de la Madrid, quien llegó contactar con la cabeza de Facebook para Latinoamérica. Mientras tanto, su cuenta de Instagram sufría un segundo cambio de nombre y comenzaba a bloquear a varias personas.

“Me he dado con la desagradable sorpresa de que sigo gente que nunca hubiera seguido y que he dejado de seguir y bloquear a otros. ¿Con qué criterio? No lo sé”, expresó.

Finalmente, Jessica Newton indicó que, después de recuperar su Instagram, los hackers la saludaron e intentaron acceder nuevamente desde Pakistán.