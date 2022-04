María Pía bromea con productor de “Esto es guerra”: “Peter se ha peleado conmigo”

¿Ya no son amigos? María Pía Copello contó que ya no tiene conocimiento de la pauta de “Esto es guerra” desde que se ‘peleó' con Peter Fajardo. En la última edición del reality de competencia de este jueves 7 de abril, la conductora le reveló a Johanna San Miguel que el productor del programa ya no la invita a las reuniones de trabajo.

“Yo no sé qué está pasando. Peter y yo nos hemos peleado (...) en realidad yo no me he peleado con él, Peter se ha peleado conmigo (...) Lo que pasa es que el productor se victimiza más que yo”, contó la presentadora entre risas cuando su compañera le preguntó por su amistad con Fajardo.

Asimismo, la influencer detalló que hace días la han eliminado del grupo de WhatsApp dónde están sus compañeros de trabajo. “A mí últimamente no me dictan nada de la pauta y ya no sé. No me invitan a las reuniones, me han sacado del WhatsApp y me han eliminado del grupo. Hace días que no existo”, bromeó.

Conductora reacciona a comentario de Johanna San Miguel

El pasado 30 de marzo, María Pía Copello no soportó más los comentarios de Johanna San Miguel, quien murmuró que su compañera está de pasada por el programa. Por esta razón, la influencer aseguró que le falta poco tiempo para decirle adiós al reality de competencia. “No te preocupes, ya falta poco para que yo les diga ‘bye,bye’ (...) Lo he sentido muy dentro de mi corazón que tú quieres que yo me vaya del programa”, indicó. “Oye, no me hagas hablar”, precisó la exintegrante de “Pataclaún”.

María Pía Copello comenta sobre la crisis en el Perú

La presentadora fue una de las personalidades nacionales que se sumó a los comentarios sobre la crisis social que vive el Perú. “Hoy es un día donde todos los peruanos estamos angustiados e indignados. En medio de una crisis económica y global, paralizarnos no es una solución. Seamos empáticos, en nuestro país hay miles de familias que viven al día con su trabajo diario”, escribió en su cuenta de Instagram.