La Pánfila muestra su apoyo a Mónica Cabrejos: “No somos amigas, pero le creo, me solidarizo con ella”

La actriz cómica María Victoria Santana, La Pánfila, expresó su solidaridad con Mónica Cabrejos, quien reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un periodista deportivo en un capítulo de su libro “Mujer pública”. Como se recuerda, en su última publicación literaria, la conductora de televisión relató que fue víctima de violación de parte de quien ella consideraba su amigo.

“Paquetito”, apelativo que le pone a su agresor en el libro, la invitó a una casa en la playa y tras varios rechazos por parte de Cabrejos, la artista denunció que fue dopada y ultrajada.

“ No somos amigas, pero le creo a Mónica , no creo que esté inventando y me solidarizo totalmente con ella. No le quieren creer, pero a otras personas sí. Hay un prejuicio”, argumentó La Pánfila.

La actriz cómica también expresó su opinión sobre la avalancha de críticas machistas que viene recibiendo Mónica tras hacer la denuncia en su libro. “No le veo nada de malo que quiera promocionar su libro, al menos que saque un beneficio de lo negativo que vivió ”, confesó María Victoria, ratificando que la forma en la exconductora de “Enemigos íntimos” hizo pública su terrible experiencia no le quita legitimidad a lo vivido.

Durante su aparición en el set de Magaly Medina el último lunes 4 abril, explicó los motivos por los cuales decidió escribir dicho escrito. Foto: composición Instagram/Mónica Cabrejos.

La Pánfila también denunció acoso

En su libro Mónica Cabrejos también denunció un hecho de acoso laboral, luego del cual muchos apuntaron al productor Martín Arredondo como presunto responsable. Las acusaciones cobraron más relevancia luego de que Santana dijera en el programa “Amor y fuego” que Arredondo le hizo una extraña propuesta cuando participaba en uno de sus programas, ‘La Batería’, que conducía Aldo Miyashiro en Panamericana Televisión.

“Un día me dijo: ‘Muy lejos vives, ¿por qué mejor no te pongo un departamento más cerca?’”. Le dije ‘Así nomás, mejor me recoges como hemos quedado’. Después de eso me daban menos participación”, reveló La Pánfila.

Al rechazar el ofrecimiento del productor, la actriz fue perdiendo exposición en el espacio hasta que finalmente le confirmaron que ya no iba más. “Después de eso me fueron dando menos participación, me mandaban a reportear a la calle y en el segundo mes Martín me dijo ‘¿Sabes qué? No le agarras la onda y no te vamos a necesitar’ (...) Yo soy bien cortante, él se dio cuenta de que conmigo estaba perdiendo el tiempo y me choteó”, expresó la comediante.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectado o involucrado en hechos de violencia familiar o sexual, comuníquese de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).