Gad Yola, la artista drag peruana que triunfa en España: “Estoy hecha en Perú y soy de primera clase”

Gad Yola nació en La Victoria, pero se crió en el Callao y después se fue a vivir a España. Cuando llegó a Europa, solo tenía 10 años. Mientras estudiaba comunicación audiovisual descubrió su verdadera vocación: ser drag queen. “Gad Yola es un trabajo colectivo que se ha venido creando desde hace 4 años, gracias al apoyo de mucha gente que ve en mí algo muy especial, con potencia, y eso me hace funcionar más y seguir dando caña”, afirmó.

“Soy una persona no binaria, no encajo en el espectro de hombre o mujer cisgénero. Mi vocación me reivindica como drag queen, como travesti, y mis pronombres son él, ella y elle” , indicó en la entrevista que brindó a La República, a propósito del lanzamiento de su primer sencillo “No exotice”.

Según contó, su nombre artístico se inspiró en parte por Gal Gadot, la actriz israelí protagonista de “Wonder Woman”, pero también posee un significado aún más sugerente.

“Es un juego de palabras que en Perú no se entiende (mi familia nunca lo entiende), pero aquí sí. Hacerse una Gad Yola es como hacerse el acto de darse auto placer y, quien entienda, entendió” .

Gad Yola actualmente radica en España, pero dice sentirse orgullosa de sus orígenes peruanos. Foto: Gad Yola/Instagram

¿Tienes una frase que te identifique?

“No hay buena fiesta sin una buena Gad Yola” , es decir, no hay una buena fiesta sin mí.

¿Cómo se te ocurrió?

Me estaba presentado a un concurso para el Orgullo Gay y tenía que hablar en un video. De puros nervios dije: ‘Pues no va a haber un buen orgullo sin una buena Gad Yola’. Me salió solo y casi ni lo pensé. Me la quedé porque me parece pegadiza.

Ahora acabas de lanzar tu primer sencillo “No exotice”

Es la primera vez que me arriesgo, porque es un riesgo ponerse a escribir una canción. Tuve el apoyo de mi productor musical Putochinomaricón, ese es su nombre artístico. Él es cantante, productor, DJ, hace de todo aquí en España, es una persona asiática y reivindica varias cuestiones de su identidad. Tenemos muchas cosas en común.

¿Resultó fácil escribir la letra de “No exotice”?

Creo que se nota que es una letra bastante naif, y está bien que sea así, porque si es mi primera canción no va a ser ultra mega producida, como un tema de reggaetón al estilo Karol G o Becky G. Me gusta que se note la materia prima, que se note lo primerizo.

¿”No exotice” cuenta tu historia?

Es una alegoría de cómo una persona inmigrante, en este caso yo en mi versión drag, descubre estos mundos de los placeres lascivos, donde hay cuestiones como el fetichismo (de los trans, drag, etc.). No es un deseo ordinario, hay algo en ti que hace que la otra persona encuentre excitación o placer en algún rasgo, como ser latina y ser ardiente en la cama, o ser negra o asiática.

Es un reclamo para tener una vida sexual y afectiva sin caer en el fetichismo, lo exótico. Que en el sexo se trate a las personas de manera igualitaria, sin estos sesgos, que son racistas , al fin y al cabo.

¿Cómo te intercede el racismo como persona migrante en España?

En Europa, a pesar de querer venderse como un continente antirracista con sus leyes, se sigue experimentando lo contrario, y lo más palpable es toda la gente que esta ilegalizada aquí en España.

Me gusta ser drag, hacer humor, lip sync y hablar de estos temas, porque son complicados de tratar y a veces no sabemos cómo aproximarnos a ellos.

Yo creo que el drag, la fantasía, el color es una manera bastante eficaz de concienciar y sensibilizar a la gente sobre lo que está pasando realmente aquí, y decirles que nuestras voces son importantes.

Regresando a “No exotice”, su videoclip tiene una muy buena producción

Este es mi primer proyecto a lo grande. Hice una recaudación de fondos en la que han participado casi 100 personas a través de la plataforma Verkami, un crowdfunding.

Yo sabía que iba a llegar al objetivo, porque aquí la gente me tiene aprecio, y me quiere ver avanzar, que es algo muy bonito de decir.

Contacté a bastantes personas de Lima, Perú, y todo el mundo me dijo que sí.

Me puedo otorgar varios créditos creativos, porque salió de mi cabeza, pero también es verdad que mucha gente aportó de lo suyo.

Por ejemplo, hay una faldita que pone “made in Perú”, esa pieza era una camiseta de la persona encargada del arte, fue una propuesta suya y yo dije ‘Ok’, porque me parecía maravilloso, porque me representa mucho, sale “Estoy hecha en Perú y soy de primera clase”.

¿Piensas hacer carrera de cantante?

Me lo estoy planteando. No sabía que “No exotice” iba a tener tan buena recepción. Cantante no quiero ser. Creo que mi voz es importante y a veces, si (digo) algo hablado está bien, y si es cantado y con música de fondo, mejor.

Quiero estar en todos lados. Hacer publicidad, shows, televisión. Creo que mi identidad y mi personaje como lo vengo trabajando encaja en todos.

¿Te gustaría hacer un álbum?

Sí. Como con una convergencia de salsa, pop, balada, hyper pop y reggaetón; de todas estas mezclas que me identifican.

¿Qué opinas de la escena drag en Perú?

Hay muchas y muy buenas. Están Tany De La Riva, Black Velour y Georgia Hart. Las pude conocer cuando estuve allí. Me impresiona el nivel del drag que hay en Perú. Es muy bueno. Pero no hay tanto espacio, es verdad.