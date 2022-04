Alondra García Miró asistió a matrimonio sin Paolo Guerrero y crecen rumores de ruptura

¿Problemas en el paraíso? La modelo Alondra García Miró estuvo en Punta Sal para la boda de una amiga, pero causó gran sorpresa cuando apareció sin su pareja, el futbolista Paolo Guerrero, lo que aumentó aún más las especulaciones sobre una supuesta separación. “Alondra ya está en Lima y al toque viajó a Punta Sal para estar presente en el matrimonio de una amiga. L o raro es que se vaciló solita y crecen los rumores de que estaría distanciada de Paolo Guerrero”, reveló Trome.

Los rumores sobre una posible ruptura entre Alondra y Guerrero tomaron fuerza cuando el programa “Amor y fuego” captó al “Depredador” junto a Sergio Peña en una actitud bastante polémica. En las imágenes se puede ver a los dos futbolistas junto a un gran número de chicas en un restaurante. Los seleccionados bebían y se reían con las señoritas en un ambiente privado del local.

“Es como un privadito dentro de un restaurante, la fecha no podemos decirla. Yo no veo a Alondra (García Miró) aquí, ni a Valery (Revello)”, destacó Rodrigo Gonzales tras ver el video en vivo. Pero los supuestos problemas que existirían entre ambos no son nuevos. Desde hace varios meses se habla de una posible crisis entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

“Pero lo que sí sabemos es que ninguna de esas es Alondra... me conmueve, me llama la atención, ¿doña Peta que dirá de esto? (...) Yo no estoy diciendo que tenga algo malo, pero me parece por demás extraño, y a eso, sumado los rumores de separación que vienen desde hace tiempo... Hay rumores de que ellos no están, hay una crisis” , dijo el popular ‘Peluchín’.

Alondra García Miró y Paolo Guerrero. FOTO: Instagram / Paolo Guerrero